"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за атаки РФ: повреждена инфраструктура
В Украине в результате вражеского российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов задержится. Кроме того, в Кировоградской области пострадали четверо работников "Укрзалізниці" (находятся в больнице).
Как говорится на сайте "Укрзалізниці", в частности, с задержкой придут поезда Кривой Рог-Киев, Кременчуг-Киев, Киев-Запорожье. Полный перечень поездов:
- №76 Кривой Рог - Киев,
- №75 Киев - Кривой Рог,
- №79 Днепр - Львов,
- №791 Кременчуг - Киев,
- №790 Кропивницкий - Киев,
- №121 Херсон - Краматорск,
- №85 Запорожье - Львов,
- №38 Киев - Запорожье,
- №37 Запорожье - Киев,
- №51 Запорожье - Одесса,
- №789 Кропивницкий - Киев,
- №119 Днепр - Хелм,
- №31 Запорожье - Перемышль,
- №59 Харьков - Одесса,
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск - Херсон,
- №80 Львов - Днепр,
- №120 Хелм - Днепр,
- №86 Львов - Запорожье,
- №8 Одесса - Харьков,
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – отмечают в "Укрзалізниці".
Полный перечень поездов и время задержки:
- №789/790 Киев-Пас.-Кропивницкий (+5:44)
- №791/792 Киев-Пас.-Кременчук-Пас. (+5:44)
- №75/76 Киев-Пас.-Кривой Рог-Главный (+6:39)
- №79/80 Львов-Днепр-Главный (+5:13)
- №119/120 Хелм-Днепр-Главный (+5:11)
- №71/72 Львов-Павлоград-1 (+5:07)
- №85/86 Львов-Запорожье-1 (+5:07)
- №101/102 Краматорск-Херсон (+4:27)
- №51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+4:18)
- №53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+4:17)
- №253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+4:17)
- №75/76 Кривой Рог-Главный-Киев-Пас. (+4:09)
- №85/86 Запорожье-1-Львов (+4:03)
- №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пас. (+3:58)
- №37/38 Запорожье-1-Киев-Пас. (+3:33)
- №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+3:31)
- №41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+3:13)
- №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+3:10)
- №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+2:55)
- №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+2:49)
- №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+2:49)
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+2:23)
- №59/60 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+2:12)
- №109/110 Львов-Херсон (+2:03)
- №209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пас. (+2:03)
- №11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:02)
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+2:00)
- №121/122 Херсон-Киев-Пас. (+2:00)
- №165/166 Харьков-Пас.-Черкассы (+1:41)
- №107/108 Ясиня-Кривой Рог-Главный (+1:34)
- №65/66 Харьков-Пас.-Умань (+1:20)
- №9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пас. (+1:08)
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05)
- №3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+0:52)
- №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+0:25)
- №17/18 Ужгород-Харьков-Пас. (+0:25)
- №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:20)
- №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:16)
- №83/84 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:13)
- №233/234 Рахов-Киев-Пас. (+0:13)
- №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:11)
- №135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:11)
- №27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:09)
- №95/96 Рахов-Киев-Пас. (+0:08)
- №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+0:07)
- №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:06)
- №81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:06)
- №91/92 Львов-Киев-Пас. (+0:04)
Как ранее писал OBOZ.UA, ночью в среду, 3 сентября, российские войска атаковали дронами Знаменскую громаду на Кировоградщине, под ударом оказались объекты АО "Укрзалізниця". Известно о пяти травмированных, повреждены жилые дома.
