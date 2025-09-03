УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за атаки РФ: повреждена инфраструктура

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
1,2 т.
Ряд поездов опаздывает

В Украине в результате вражеского российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов задержится. Кроме того, в Кировоградской области пострадали четверо работников "Укрзалізниці" (находятся в больнице).

Видео дня

Как говорится на сайте "Укрзалізниці", в частности, с задержкой придут поезда Кривой Рог-Киев, Кременчуг-Киев, Киев-Запорожье. Полный перечень поездов:

  • №76 Кривой Рог - Киев,
  • №75 Киев - Кривой Рог,
  • №79 Днепр - Львов,
  • №791 Кременчуг - Киев,
  • №790 Кропивницкий - Киев,
  • №121 Херсон - Краматорск,
  • №85 Запорожье - Львов,
  • №38 Киев - Запорожье,
  • №37 Запорожье - Киев,
  • №51 Запорожье - Одесса,
  • №789 Кропивницкий - Киев,
  • №119 Днепр - Хелм,
  • №31 Запорожье - Перемышль,
  • №59 Харьков - Одесса,
  • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань,
  • №102 Краматорск - Херсон,
  • №80 Львов - Днепр,
  • №120 Хелм - Днепр,
  • №86 Львов - Запорожье,
  • №8 Одесса - Харьков,
  • №54 Одесса - Днепр,
  • №254 Одесса - Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – отмечают в "Укрзалізниці".

Какие поезда задержатся
Задержка поездов

Полный перечень поездов и время задержки:

  • №789/790 Киев-Пас.-Кропивницкий (+5:44)
  • №791/792 Киев-Пас.-Кременчук-Пас. (+5:44)
  • №75/76 Киев-Пас.-Кривой Рог-Главный (+6:39)
  • №79/80 Львов-Днепр-Главный (+5:13)
  • №119/120 Хелм-Днепр-Главный (+5:11)
  • №71/72 Львов-Павлоград-1 (+5:07)
  • №85/86 Львов-Запорожье-1 (+5:07)
  • №101/102 Краматорск-Херсон (+4:27)
  • №51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+4:18)
  • №53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+4:17)
  • №253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+4:17)
  • №75/76 Кривой Рог-Главный-Киев-Пас. (+4:09)
  • №85/86 Запорожье-1-Львов (+4:03)
  • №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пас. (+3:58)
  • №37/38 Запорожье-1-Киев-Пас. (+3:33)
  • №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+3:31)
  • №41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+3:13)
  • №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+3:10)
  • №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+2:55)
  • №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+2:49)
  • №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+2:49)
  • №127/128 Львов-Запорожье-1 (+2:23)
  • №59/60 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+2:12)
  • №109/110 Львов-Херсон (+2:03)
  • №209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пас. (+2:03)
  • №11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:02)
  • №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+2:00)
  • №121/122 Херсон-Киев-Пас. (+2:00)
  • №165/166 Харьков-Пас.-Черкассы (+1:41)
  • №107/108 Ясиня-Кривой Рог-Главный (+1:34)
  • №65/66 Харьков-Пас.-Умань (+1:20)
  • №9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пас. (+1:08)
  • №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05)
  • №3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+0:52)
  • №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+0:25)
  • №17/18 Ужгород-Харьков-Пас. (+0:25)
  • №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:20)
  • №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:16)
  • №83/84 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:13)
  • №233/234 Рахов-Киев-Пас. (+0:13)
  • №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:11)
  • №135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:11)
  • №27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:09)
  • №95/96 Рахов-Киев-Пас. (+0:08)
  • №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+0:07)
  • №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:06)
  • №81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:06)
  • №91/92 Львов-Киев-Пас. (+0:04)

Как ранее писал OBOZ.UA, ночью в среду, 3 сентября, российские войска атаковали дронами Знаменскую громаду на Кировоградщине, под ударом оказались объекты АО "Укрзалізниця". Известно о пяти травмированных, повреждены жилые дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!