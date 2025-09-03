"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за атаки РФ: повреждена инфраструктура

В Украине в результате вражеского российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов задержится. Кроме того, в Кировоградской области пострадали четверо работников "Укрзалізниці" (находятся в больнице).

Видео дня

Как говорится на сайте "Укрзалізниці", в частности, с задержкой придут поезда Кривой Рог-Киев, Кременчуг-Киев, Киев-Запорожье. Полный перечень поездов:

№76 Кривой Рог - Киев,

№75 Киев - Кривой Рог,

№79 Днепр - Львов,

№791 Кременчуг - Киев,

№790 Кропивницкий - Киев,

№121 Херсон - Краматорск,

№85 Запорожье - Львов,

№38 Киев - Запорожье,

№37 Запорожье - Киев,

№51 Запорожье - Одесса,

№789 Кропивницкий - Киев,

№119 Днепр - Хелм,

№31 Запорожье - Перемышль,

№59 Харьков - Одесса,

№65/165 Харьков - Черкассы, Умань,

№102 Краматорск - Херсон,

№80 Львов - Днепр,

№120 Хелм - Днепр,

№86 Львов - Запорожье,

№8 Одесса - Харьков,

№54 Одесса - Днепр,

№254 Одесса - Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – отмечают в "Укрзалізниці".

Полный перечень поездов и время задержки:

№789/790 Киев-Пас.-Кропивницкий (+5:44)

№791/792 Киев-Пас.-Кременчук-Пас. (+5:44)

№75/76 Киев-Пас.-Кривой Рог-Главный (+6:39)

№79/80 Львов-Днепр-Главный (+5:13)

№119/120 Хелм-Днепр-Главный (+5:11)

№71/72 Львов-Павлоград-1 (+5:07)

№85/86 Львов-Запорожье-1 (+5:07)

№101/102 Краматорск-Херсон (+4:27)

№51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+4:18)

№53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+4:17)

№253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+4:17)

№75/76 Кривой Рог-Главный-Киев-Пас. (+4:09)

№85/86 Запорожье-1-Львов (+4:03)

№7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пас. (+3:58)

№37/38 Запорожье-1-Киев-Пас. (+3:33)

№39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+3:31)

№41/42 Трускавец-Днепр-Главный (+3:13)

№31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+3:10)

№749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+2:55)

№5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+2:49)

№115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+2:49)

№127/128 Львов-Запорожье-1 (+2:23)

№59/60 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+2:12)

№109/110 Львов-Херсон (+2:03)

№209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пас. (+2:03)

№11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:02)

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+2:00)

№121/122 Херсон-Киев-Пас. (+2:00)

№165/166 Харьков-Пас.-Черкассы (+1:41)

№107/108 Ясиня-Кривой Рог-Главный (+1:34)

№65/66 Харьков-Пас.-Умань (+1:20)

№9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пас. (+1:08)

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05)

№3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+0:52)

№105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+0:25)

№17/18 Ужгород-Харьков-Пас. (+0:25)

№31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:20)

№3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:16)

№83/84 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:13)

№233/234 Рахов-Киев-Пас. (+0:13)

№25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:11)

№135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:11)

№27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:09)

№95/96 Рахов-Киев-Пас. (+0:08)

№93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+0:07)

№47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:06)

№81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:06)

№91/92 Львов-Киев-Пас. (+0:04)

Как ранее писал OBOZ.UA, ночью в среду, 3 сентября, российские войска атаковали дронами Знаменскую громаду на Кировоградщине, под ударом оказались объекты АО "Укрзалізниця". Известно о пяти травмированных, повреждены жилые дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!