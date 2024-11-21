"Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу: названы все направления и города

"Укрзалізниця" запускает сразу несколько поездов в международных направлениях. В частности, в Польшу, Венгрию, Словакию и Молдову. Продажа билетов начнется за 20 дней до первого рейса – 15 декабря. Соответственно, в продаже они появятся 26 ноября.

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Об этом 21 ноября отчитывались в самом перевозчике, передает корреспондент OBOZ.UA. Так, назначены рейсы:

Киев – Будапешт;

Киев – Чоп – Братислава;

Киев – Хелм – Варшава;

Львов – Рава-Русская – Варшава Центральная/Заходня;

Львов – Кишинев.

Билеты после открытия продаж будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:

на сайте;

в чат-ботах;

​​в кассах вокзалов.

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