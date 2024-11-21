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"Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу: названы все направления и города

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Укрзалізниця' назначила ряд новых поездов по важным направлениям

"Укрзалізниця" запускает сразу несколько поездов в международных направлениях. В частности, в Польшу, Венгрию, Словакию и Молдову. Продажа билетов начнется за 20 дней до первого рейса – 15 декабря. Соответственно, в продаже они появятся 26 ноября.

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Об этом 21 ноября отчитывались в самом перевозчике, передает корреспондент OBOZ.UA. Так, назначены рейсы:

  • Киев – Будапешт;
"Укрзалізниця" запускает поезд Киев – Будапешт
  • Киев – Чоп – Братислава;
Появился новый поезд Киев – Чоп – Братислава
  • Киев – Хелм – Варшава;
Из Киева в Варшаву будет ходить новый поезд
  • Львов – Рава-Русская – Варшава Центральная/Заходня;
Новый поезд Львов – Рава-Русская – Варшава Центральная/Заходня
  • Львов – Кишинев.
"Укрзалізниця" запустила поезд Львов – Кишинев

Билеты после открытия продаж будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:

  • на сайте;
  • в чат-ботах;
  • ​​в кассах вокзалов.

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