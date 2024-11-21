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"Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу: названы все направления и города
"Укрзалізниця" запускает сразу несколько поездов в международных направлениях. В частности, в Польшу, Венгрию, Словакию и Молдову. Продажа билетов начнется за 20 дней до первого рейса – 15 декабря. Соответственно, в продаже они появятся 26 ноября.
Об этом 21 ноября отчитывались в самом перевозчике, передает корреспондент OBOZ.UA. Так, назначены рейсы:
- Киев – Будапешт;
- Киев – Чоп – Братислава;
- Киев – Хелм – Варшава;
- Львов – Рава-Русская – Варшава Центральная/Заходня;
- Львов – Кишинев.
Билеты после открытия продаж будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:
- на сайте;
- в чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
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