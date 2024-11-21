Ряд поездов в Украине будет ходить по новым маршрутам: где появились новые остановки

"Укрзалізниця" добавила остановки на самых восстребованных станциях. Ожидается, что это сделает перевозки более удобными для пассажиров. Новые остановки появятся, в частности, для поездов, осуществляющих рейсы между Киевом, Львовом, Ковелем.

Видео дня

Об этом 21 ноября отчитывались в самом перевозчике, передает корреспондент OBOZ.UA. Отмечается, остановки будут осуществляться в:

Николаеве-Днестровском;

Подзамчем;

Волочиське;

Славуте;

Кривине;

Шепетовке;

Звягеле;

Калиновке;

Браилове.

Кроме того, отмечается, будут предусмотрены тарифные остановки в Ирпене – в обоих направлениях.

"Также добавлены остановки для поездов, которые ранее не останавливались на указанных станциях. Это улучшит транспортное сообщение между этими городами, столицей и другими регионами, отвечая на потребности должностных лиц и делая путешествия более удобными и доступными", – рассказали в перевозчике.

"Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу

Кроме того, "Укрзалізниця" запустила и обновила сразу несколько поездов в международных направлениях. В частности:

Киев – Будапешт.

В поезде будут вагоны классов купе и СВ.

Из Киева поезд будет отправляться в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 6:00 следующего дня, что позволит удобно добираться в аэропорт города.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11 следующего дня.

Стоимость билетов – около 3 000 грн.

Киев – Чоп – Братислава.

Из Киева поезд будет отправляться в 19:57. Прибытие в Чоп – 7:50 следующего дня.

Отправление из Чопа – 9:59. Прибытие в Братиславу – 19:33.

Билеты на поезд из Киев в Чоп стоят 700 грн. Из Чопа в Братиславу – 1 500 грн.

Поезд также открывает широкий выбор возможностей доезда в большинство городов Чехии – включая Прагу.

Киев – Хелм – Варшава.

Отправление из Киева – 20:21.

Время в пути поезда на рейсе из Киева сокращено на 30 минут. Из Варшавы – на 53 минуты.

Львов – Рава-Русская – Варшава Центральная/Заходня.

Отправление из Равы-Русской – 16:23. Прибытие в Варшаву – 22:34.

Отправление из Варшавы – 5:26. Прибытие в Раву-Русскую – 13:45.

Беспересадочный вагон Львов – Кишинев.

Отправление со Львова – 15:00. Прибытие в Кишинев – 11:30 следующего дня.

Отправление из Кишинева – 17:34. Прибытие во Львов – 15:40 следующего дня.

Продажа билетов начнется за 20 дней до первого рейса – 15 декабря. Соответственно, в доступе они появятся 26 ноября.

После открытия продаж билеты будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:

на сайте;

в чат-ботах;

​​в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" временно изменила маршрут поезда в Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий. Причина – проведение ремонтных работ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!