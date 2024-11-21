Ряд поездов в Украине будет ходить по новым маршрутам: где появились новые остановки
"Укрзалізниця" добавила остановки на самых восстребованных станциях. Ожидается, что это сделает перевозки более удобными для пассажиров. Новые остановки появятся, в частности, для поездов, осуществляющих рейсы между Киевом, Львовом, Ковелем.
Об этом 21 ноября отчитывались в самом перевозчике, передает корреспондент OBOZ.UA. Отмечается, остановки будут осуществляться в:
- Николаеве-Днестровском;
- Подзамчем;
- Волочиське;
- Славуте;
- Кривине;
- Шепетовке;
- Звягеле;
- Калиновке;
- Браилове.
Кроме того, отмечается, будут предусмотрены тарифные остановки в Ирпене – в обоих направлениях.
"Также добавлены остановки для поездов, которые ранее не останавливались на указанных станциях. Это улучшит транспортное сообщение между этими городами, столицей и другими регионами, отвечая на потребности должностных лиц и делая путешествия более удобными и доступными", – рассказали в перевозчике.
"Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу
Кроме того, "Укрзалізниця" запустила и обновила сразу несколько поездов в международных направлениях. В частности:
- Киев – Будапешт.
В поезде будут вагоны классов купе и СВ.
Из Киева поезд будет отправляться в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 6:00 следующего дня, что позволит удобно добираться в аэропорт города.
Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11 следующего дня.
Стоимость билетов – около 3 000 грн.
- Киев – Чоп – Братислава.
Из Киева поезд будет отправляться в 19:57. Прибытие в Чоп – 7:50 следующего дня.
Отправление из Чопа – 9:59. Прибытие в Братиславу – 19:33.
Билеты на поезд из Киев в Чоп стоят 700 грн. Из Чопа в Братиславу – 1 500 грн.
Поезд также открывает широкий выбор возможностей доезда в большинство городов Чехии – включая Прагу.
- Киев – Хелм – Варшава.
Отправление из Киева – 20:21.
Время в пути поезда на рейсе из Киева сокращено на 30 минут. Из Варшавы – на 53 минуты.
- Львов – Рава-Русская – Варшава Центральная/Заходня.
Отправление из Равы-Русской – 16:23. Прибытие в Варшаву – 22:34.
Отправление из Варшавы – 5:26. Прибытие в Раву-Русскую – 13:45.
- Беспересадочный вагон Львов – Кишинев.
Отправление со Львова – 15:00. Прибытие в Кишинев – 11:30 следующего дня.
Отправление из Кишинева – 17:34. Прибытие во Львов – 15:40 следующего дня.
Продажа билетов начнется за 20 дней до первого рейса – 15 декабря. Соответственно, в доступе они появятся 26 ноября.
После открытия продаж билеты будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:
- на сайте;
- в чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" временно изменила маршрут поезда в Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий. Причина – проведение ремонтных работ.
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