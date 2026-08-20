"Укрзалізниця" изменила маршруты после ночной атаки: какие рейсы отменены и где задержки достигают 12 часов

После ночной атаки РФ на Киев и область "Укрзалізниця" 20 августа изменила маршруты ряда пригородных и региональных поездов, а рейсы № 6909, № 6911 и № 6910 отменила. Больше всего опаздывает поезд №775/776 Сумы – Киев — на 12 часов 41 минуту, тогда как ряд других рейсов задерживается на 6-8 часов из-за боевых действий.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. Пассажиров предупредили, что ситуация может меняться в течение дня в зависимости от обстановки с безопасностью.

Какие поезда изменили маршруты

Больше всего изменения коснулись пригородного сообщения с Киевом. В частности, 20 августа по измененному маршруту должны курсировать поезда №6903 и №6905.

Вместо полного маршрута Нежин – Киев они будут следовать только до станции Бобрик. В обратном направлении поезда №6902 и №6906 также будут курсировать между Бобриком и Нежином, а не между Киевом и Нежином.

Таким образом, пассажирам, планировавшим воспользоваться этими рейсами для поездки непосредственно в столицу, необходимо учитывать оперативные изменения и следить за актуальной информацией перевозчика. Изменения коснулись также региональных поездов.

Поезд №893 Конотоп – Киев вместо столицы будет следовать до Бобрика. В обратном направлении рейс №894 Киев – Нежин также сокращен, он будет курсировать по маршруту Бобрик – Нежин. Отдельные пригородные поезда в этот день вообще не выйдут на маршрут. Речь идет о:

№6909 Нежин – Киев-Волынский;

№6911 Нежин – Киев-Волынский;

№6910 Киев-Волынский – Нежин.

Из-за атаки задерживаются и поезда дальнего следования

Проблемы с движением возникли не только на подъездах к столице. По оперативным данным, значительное количество поездов дальнего следования также движется со значительными опозданиями из-за боевых действий.

Больше всего задерживается поезд №775/776 Сумы – Киев-Пассажирский – его опоздание составляет 12 часов 41 минуту. Еще несколько рейсов имеют задержки на шесть и более часов, в частности:

№ 39 Днепр – Солотвино-1 – +8 часов 8 минут;

– +8 часов 8 минут; № 285 Днепр — Львов — +8 часов 8 минут;

— +8 часов 8 минут; №63/64 Пшемысль-Главный — Харьков-Пассажирский — +6 часов 53 минуты;

— +6 часов 53 минуты; №37/38 Киев – Днепр – +6 часов 33 минуты;

– +6 часов 33 минуты; №133/134 Киев – Каменец-Подольский – +6 часов 29 минут;

– +6 часов 29 минут; №80 Львов – Днепр – +6 часов 30 минут;

– +6 часов 30 минут; №120 Хелм – Днепр – +6 часов 30 минут;

– +6 часов 30 минут; №37/38 Днепр – Киев – +6 часов 30 минут;

– +6 часов 30 минут; №75/76 Кривой Рог – Киев – около +6 часов;

– около +6 часов; №3 Днепр – Ужгород – около +6 часов;

– около +6 часов; №85 Днепр – Львов – около +6 часов;

– около +6 часов; №53/54 Днепр – Одесса – около +6 часов;

– около +6 часов; №253/254 Кривой Рог – Одесса – около +6 часов;

– около +6 часов; №7/8 Харьков – Одесса – около +6 часов;

– около +6 часов; №791/792 Кременчуг – Киев – около +6 часов.

Отдельно стоит обратить внимание на поезда, которые также имеют многочасовые задержки. Например, №79 Днепр – Львов и №119 Днепр – Хелм опаздывают примерно на 5 часов 45 минут, а №41 Днепр – Трускавец и №87 Днепр – Ковель – более чем на 5 часов. Задержка поезда №121/122 Киев – Николаев составляет более 5 часов, тогда как №147/148 Житомир – Одесса задерживается более чем на 4,5 часа.

Из-за военных рисков точное время прибытия поездов может меняться непосредственно во время движения. Поэтому пассажирам, у которых сегодня запланированы поездки, следует проверять актуальный статус своего рейса перед поездкой и быть готовыми к дополнительным задержкам.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что безопасность имеет приоритет над соблюдением первоначального расписания. В случае возникновения повышенной угрозы движение поезда может быть временно приостановлено, а пассажирам необходимо выполнять указания железнодорожников и направляться в укрытие или на безопасное расстояние от инфраструктуры.

После снятия воздушной тревоги и при условии, что это позволяет ситуация с безопасностью, движение возобновляется. Однако из-за повреждений инфраструктуры последствия атаки могут влиять на расписание ещё в течение дня.

Задержки наблюдаются и в Днепропетровской области

Оперативные изменения касаются не только Киевской, Черниговской и Сумской областей. Из-за ситуации с безопасностью задержались также пригородные рейсы в Днепропетровской области. В частности, поезд №6501 Пятихатки – Кривой Рог отправился из Пятихаток с опозданием на 1 час 8 минут. Поезд №6008 Пятихатки – Днепр также отправился с задержкой – примерно на 43 минуты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в обычном режиме — их снова можно приобрести за 20 суток до отправления после временных ограничений, введенных из-за российских атак. Наиболее сложной была ситуация в Днепропетровской области, где до стабилизации ситуации продажа билетов ограничивалась, но сейчас и это направление вернулось к нормальному режиму.

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