"Укрзалізниця" изменила количество мест в поездах: где произошли изменения

"Укрзалізниця" увеличила количество мест на международные поезда из Мукачево в Кошице (Словакия) и обратно. Цель – избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат.

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Об этом сообщили в перевозчике. Там отметили: изменения вступают в силу 9 августа и будут действовать до 15 сентября.

"Каждую пятницу, субботу и воскресенье поезда № 960 Кошице – Мукачево и № 961 Мукачево – Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее – с дополнительным дизель-поездом) 2 класса под № 2. Количество и расположение мест аналогично вагону № 1, который обычно обслуживает этот маршрут", – говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат по маршруту, которым могут воспользоваться пассажиры не только для поездки в Кошице, но и для пересадки. В частности, на ночной поезд в Братиславу (Словакия) и Прагу (Чехия).

Где купить билеты на поезд Мукачево – Кошице

Билеты на поезда Мукачево – Кошице доступны в мобильном приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-боте;

на сайте компании;

в международных кассах вокзалов.

Бланк электронного билета на поезда в Словакию обновлен

С 1 августа, рассказали в компании, при покупке электронных билетов сообщением Украина – Словакия пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Там уверили, что новый документ "более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям".

При этом железнодорожники напомнили: с платформы "Западная" станции Мукачево отправляются 2 поезда в направлении Словакии:

№ 961 Мукачево – Кошице.

Отправление из Мукачево в 14:48, прибытие на ст. Кошице в 18:17.

№ 963 Мукачево – Кошице.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" изменила расписание двух поездов на польском направлении. Причина – стремление уменьшить риск задержек при прохождении границы.

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