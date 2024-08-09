"Укрзалізниця" изменила количество мест в поездах: где произошли изменения
"Укрзалізниця" увеличила количество мест на международные поезда из Мукачево в Кошице (Словакия) и обратно. Цель – избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат.
Об этом сообщили в перевозчике. Там отметили: изменения вступают в силу 9 августа и будут действовать до 15 сентября.
"Каждую пятницу, субботу и воскресенье поезда № 960 Кошице – Мукачево и № 961 Мукачево – Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее – с дополнительным дизель-поездом) 2 класса под № 2. Количество и расположение мест аналогично вагону № 1, который обычно обслуживает этот маршрут", – говорится в сообщении.
Как объяснили в компании, это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат по маршруту, которым могут воспользоваться пассажиры не только для поездки в Кошице, но и для пересадки. В частности, на ночной поезд в Братиславу (Словакия) и Прагу (Чехия).
Где купить билеты на поезд Мукачево – Кошице
Билеты на поезда Мукачево – Кошице доступны в мобильном приложении "Укрзалізниці". А также:
- в чат-боте;
- на сайте компании;
- в международных кассах вокзалов.
Бланк электронного билета на поезда в Словакию обновлен
С 1 августа, рассказали в компании, при покупке электронных билетов сообщением Украина – Словакия пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Там уверили, что новый документ "более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям".
При этом железнодорожники напомнили: с платформы "Западная" станции Мукачево отправляются 2 поезда в направлении Словакии:
- № 961 Мукачево – Кошице.
Отправление из Мукачево в 14:48, прибытие на ст. Кошице в 18:17.
- № 963 Мукачево – Кошице.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" изменила расписание двух поездов на польском направлении. Причина – стремление уменьшить риск задержек при прохождении границы.
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