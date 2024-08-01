"Укрзалізниця" изменила расписание поездов на важном направлении: когда будут отправляться
"Укрзалізниця" изменила расписание двух поездов на польском направлении. Причина – стремление уменьшить риск задержек при прохождении границы.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:
- изменения касаются двух поездов Интерсити+ Киев – Перемышль;
- новое расписание начнет действовать с 10 августа.
Новое расписание поездов
Поезд №715 Киев – Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26. Текущее время отправки – 11:59.
Поезд №705 Киев – Перемышль будет отправляться в 19:19. Текущее время отправки – 20:05.
"Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится. Дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля", – говорится в сообщении.
Кроме того, напомнили в "Укрзалізниці", детали о стыковках поездов в Перемышле находятся по ссылке. "Из-за интенсивности движения на пересадку советуем закладывать не менее 2-2,5 часа", – призвали железнодорожники.
Где смотреть точное расписание поездов
Посмотреть же расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также на ее сайте.
Отслеживать же все опоздания можно в реальном времени. Всю информацию с номерами поездов и временем задержки "Укрзалізниця" публикует по ссылке.
"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов
В то же время, "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработали с 1 августа. Продажа билетов через Дія.Підпис будет осуществляться на поезда:
- №19/20 Киев – Хелм – Киев;
- №23/24 Киев – Хелм – Киев;
- №51/52 Киев – Перемышль – Киев;
- №89/90 Киев – Перемышль – Киев;
- №73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.
Начало продаж билетов на польском направлении (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) – 20 суток до даты отправления. Старт продаж в 09:00.
Пройти же верификацию при покупке билетов, подчеркивается, украинцы смогут на различных платформах. В частности:
- в приложении "Укрзалізниці";
- на сайте компании.
В то же время, в "Укрзалізниці" отметили: решение о верификации является временной мерой. И будет действовать только в пиковый период перевозок – чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, "ведь специалисты блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Поезд дневной – т.е. на конечную станцию будет приходить в день отправки.
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