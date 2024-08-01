"Укрзалізниця" изменила расписание поездов на важном направлении: когда будут отправляться

"Укрзалізниця" изменила расписание двух поездов на польском направлении. Причина – стремление уменьшить риск задержек при прохождении границы.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

изменения касаются двух поездов Интерсити+ Киев – Перемышль;

новое расписание начнет действовать с 10 августа.

Новое расписание поездов

Поезд №715 Киев – Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26. Текущее время отправки – 11:59.

Поезд №705 Киев – Перемышль будет отправляться в 19:19. Текущее время отправки – 20:05.

"Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится. Дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля", – говорится в сообщении.

Кроме того, напомнили в "Укрзалізниці", детали о стыковках поездов в Перемышле находятся по ссылке. "Из-за интенсивности движения на пересадку советуем закладывать не менее 2-2,5 часа", – призвали железнодорожники.

Где смотреть точное расписание поездов

Посмотреть же расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также на ее сайте.

Отслеживать же все опоздания можно в реальном времени. Всю информацию с номерами поездов и временем задержки "Укрзалізниця" публикует по ссылке.

"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов

В то же время, "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработали с 1 августа. Продажа билетов через Дія.Підпис будет осуществляться на поезда:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Начало продаж билетов на польском направлении (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) – 20 суток до даты отправления. Старт продаж в 09:00.

Пройти же верификацию при покупке билетов, подчеркивается, украинцы смогут на различных платформах. В частности:

в приложении "Укрзалізниці";

на сайте компании.

В то же время, в "Укрзалізниці" отметили: решение о верификации является временной мерой. И будет действовать только в пиковый период перевозок – чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, "ведь специалисты блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Поезд дневной – т.е. на конечную станцию будет приходить в день отправки.

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