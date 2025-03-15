"Укрзалізниця" из-за российской атаки объявила о задержке ряда поездов
Россия атаковала железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровска и Запорожья. В результате около 12 поездов прибудут с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". "Враг продолжает атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей. На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны", – отмечают в компании.
Просмотреть список задерживаемых поездов можно по ссылке. Также возможны изменения в движении пригородных поездов. Сейчас известно о задержке таких поездов.
- №85/86 Львов-Запорожье-1 (+1:27)
- №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+1:11)
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пасс. (+1:06)
- №351/352 Кишинев-Киев-Пасс. (+0:19)
- №19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+0:11)
- №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пасс. (+0:11)
- №763/764 Одесса-Главная-Киев-Пасс. (+0:07)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:06)
- №67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Восточная (+0:06)
- №125/126 Кременчуг-Пасс.-Ужгород (+0:05)
- №129/130 Полтава-Юж.-Ужгород (+0:05)
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:05)
Поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов - Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский. Резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда.
Напомним, с 1 февраля "Укрзалізниця" снижает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, что приведет к росту стоимости билетов на 9-37%. До 31 января билеты на эти маршруты можно приобрести по текущим ценам. Специальные скидки на международные поезда были согласованы перевозчиком совместно с железными дорогами соседних стран для популяризации международных перевозок. Однако из-за значительного роста расходов в 2024 году компания получила 18 миллиардов гривен ущерба от пассажирских перевозок.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзализныци" следует создать профиль пассажира, для которого покупаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирована его учетная запись.
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