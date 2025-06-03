"Укрпочта" станет банком: какой законопроект приняли в Раде

Украинский парламент разрешил национальному почтовому оператору "Укрпочте" предоставлять банковские услуги в прифронтовых и на освобожденных территориях. Это обеспечит развитие финансовой инклюзии и предоставление финансовых услуг во всех населенных пунктах Украины.

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3 июня законопроект 13018-д был проголосован во втором чтении и в целом, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Ранее он подтвердил, что принятие инициативы приблизит запуск "Укрпочта Банка".

"Законопроект создаст правовые основы для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии. Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях", – пишет Гетманцев.

Законопроект 13018-д несет ряд важных законодательных инноваций. А именно:

введение нового вида банка – банка финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения);

банка – банка финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения); определяет на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия" , "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

, "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии; предусматривает, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления и прочее.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в начале года Кабинет министров принял решение передать "Укрпочте" акции банка PINbank ("Первый инвестиционный банк", ПИБ), который ранее принадлежал российскому олигарху Евгению Гинеру. Это позволит впервые создать в Украине почтовый банк.

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