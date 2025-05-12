"Укрпочта" запускает новый сервис: как он будет работать и что изменится для клиентов

С 12 мая"Укрпочта" запустила сервис быстрого возврата посылок, которые не были получены адресатом. Отправитель сразу при оформлении может выбрать один из двух тарифов для обратной пересылки - "Базовый" или "Приоритетный".

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Об этом пишет пресс-служба ведомства. Это важное обновление как для обычных пользователей, так и для малого и среднего бизнеса, который активно работает с доставкой.

Новую функцию уже можно использовать в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении или в любом отделении Укрпочты. Она позволяет оформить отправление с условием обратной доставки по выбранному тарифу, если посылку не забрали. Клиентам предлагают два варианта тарифов для возврата:

"Базовый" - стандартный возврат, по умолчанию применяется, если пользователь не выбрал другой вариант;

- стандартный возврат, по умолчанию применяется, если пользователь не выбрал другой вариант; "Приоритетный" - предусматривает первоочередную обработку и более быструю доставку обратно к отправителю.

Это означает, что можно отправить товар по обычному тарифу, а вернуть быстрее или дешевле, в зависимости от потребности. Решение о типе возврата нужно принимать при создании отправления, что позволяет избежать лишних расходов в случае возврата товара.

Как отмечают в пресс-службе компании, сервис особенно актуален для бизнеса, работающего с интернет-продажами. Когда товар не подошел клиенту или остался неполученным, важно быстро его вернуть без дополнительных хлопот.

"Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба для клиентского опыта", - отмечает генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, нововведение стало возможным благодаря технологическому обновлению, которое произошло в 2024 году. Тогда Укрпочта завершила этап автоматизации сортировочных линий, что позволило значительно сократить время обработки посылок и уменьшить риски ошибок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за службу оповещения национального почтового оператора "Укрпочты". Они присылают сообщения о якобы неудачной доставке экспресс-почты с фейковой гиперссылкой для "обновления данных".

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