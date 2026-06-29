'Укрпочта' стала официальным партнером одного из крупнейших маркетплейсов мира: что изменится для украинцев

"Укрпочта" стала официальным партнером крупнейшего в мире маркетплейса Etsy в Украине, благодаря чему украинские продавцы получат возможность автоматического оформления международных отправлений и полной интеграции между двумя платформами. Кроме того, почтовый оператор возьмет на себя часть таможенных процедур для доставки товаров в США и страны ЕС, что упростит экспорт украинской продукции.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. По его словам, сегодня на Etsy уже представлено более двух миллионов украинских товаров, а общий объем продаж украинских мастеров на платформе исчисляется сотнями миллионов долларов.

После подписания соглашения "Укрпочта" получила статус верифицированного глобального партнера Etsy от Украины. Компания официально интегрирована в экосистему маркетплейса и будет обеспечивать максимально упрощенный процесс международной доставки для украинских продавцов.

Какие возможности открывает новая интеграция

Одним из главных преимуществ станет автоматизация оформления международных посылок. Теперь информация о заказах напрямую из личного кабинета продавца на Etsy будет автоматически передаваться в систему "Укрпочты". На её основе сразу будут формироваться необходимые почтовые документы, транспортные накладные и данные для международной доставки.

Кроме того, между платформами будет реализована полноценная IT-интеграция. Благодаря этому продавцы смогут отправлять свои товары покупателям практически в любую страну мира без необходимости дублировать информацию вручную или заполнять дополнительные формы.

Еще одним важным преимуществом станет то, что "Укрпочта" возьмет на себя часть сложных процедур международной торговли. В частности, оператор будет обеспечивать расчет таможенных платежей для отправлений в США и страны Европейского Союза.

За последние несколько лет Etsy стал одной из ключевых площадок для украинских производителей изделий ручной работы, дизайнерских украшений, предметов декора, одежды, аксессуаров, сувениров и других авторских товаров. По состоянию на 2026 год на платформе работают более 34 тысяч украинских магазинов. Для сравнения: в 2022-2023 годах их было около 19 тысяч.

Таким образом, количество украинских продавцов почти удвоилось. Одной из причин такого активного роста стал запуск в конце 2023 года платежной системы Etsy Payments в Украине, которая позволила украинским продавцам официально получать средства от международных покупателей.

Что такое Etsy

Etsy – один из крупнейших международных маркетплейсов, специализирующийся на продаже изделий ручной работы, винтажных вещей, дизайнерских товаров, персонализированных подарков и материалов для творчества. В отличие от классических онлайн-магазинов, где преобладает массовое производство, Etsy ориентируется прежде всего на независимых мастеров, ремесленников, дизайнеров и небольшие творческие бренды.

По состоянию на 2026 год платформой пользуются более 86,5 миллиона активных покупателей и около 5,6 миллиона активных продавцов. Если учитывать дочерние сервисы компании, общая аудитория превышает 93 миллиона покупателей и составляет почти 9 миллионов продавцов.

Украинские продавцы в последнее время работают в более сложных условиях международной торговли. В частности, в конце августа 2025 года США отменили режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов. Отмечается, что это повлияло на предпринимателей, продающих продукцию через Etsy, Amazon и eBay.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза (ЕС) вступают в силу новые жесткие таможенные правила для международных отправлений. За каждую коммерческую посылку и дорогие частные подарки вводится обязательный сбор в размере 3 евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!