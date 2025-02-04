"Укрпочта" потратила миллиард на новую технику: насколько быстрее станет доставка

"Укрпочта" завершила капитальное обновление оборудования, которое позволило ей перейти на полностью автоматическую сортировку посылок, что должно ускорить время доставки отправлений между городами до одного дня. Стоимость программы составляет 1 млрд гривен.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Теперь в семи ключевых хабах будут работать автоматизированные линии, а в 17 – полуавтоматизированные.

Сегодня закончилась эпоха "синеньких халатиков" и ручной сортировки посылок. Мы установили последние в стране автоматические сортировочные линии в Николаеве и Запорожье, а я соответственно выполнил одно из своих главных обещаний", – заявил Смилянский.

Это позволит сортировать и обрабатывать на автоматических и полуавтоматических линиях 100% посылок. По словам Смелянского, стоимость модернизации обошлась предприятию в 1 млрд гривен, но средства были выделены из собственных активов компании.

Для этого было выбрано оборудование на программное обеспечение украинского производства, которое оказалось в 5 раз дешевле импортного. Его разработала компания UIS.

Это позволит обеспечить доставку посылок между городами уже на следующий день после отправки. Скорость же обработки будет достигать пяти посылок в секунду. В целом скорость и точность обработки отправлений увеличится в восемь раз", - отметили в Министерстве развития громад и территорий.

Внедрение современных автоматизированных сортировочных линий для мелких посылок на "Укрпочте" началось в апреле 2023 года. Компания запустила первый конвейер на 64 направления. Теперь полностью автоматизированные линии работают в семи ключевых хабах: Киев-Правый, Киев-Левый, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Львов и Днепр, а в 17 логистических центрах Украины используются полуавтоматизированные линии.

"Как после любого ремонта еще будут доработки. В частности, в течение первого квартала мы внедрим систему, благодаря которой в новом приложении вы будете видеть путь посылки и дату доставки еще в момент отправки", – добавил Игорь Смилянский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 3 февраля 2025 года "Укрпочта" сократила срок доставки внутри страны до одного дня, что значительно улучшит скорость и качество почтовых услуг. Это станет возможным благодаря оптимизации логистики, обновлению маршрутов и расширению сортировочных центров.

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