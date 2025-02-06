"Укрпочта" переписала цены на услуги: как изменилась стоимость

Украинцы смогут сэкономить средства на отправке посылок за границу – национальный почтовый оператор " Укрпочта " предлагает скидку на услугу ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service) в США. Это позволит присылать в эту страну до 30 кг вдвое дешевле.

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В "Укрпочте" сообщили о новых выгодных условиях в виде скидки до 50% на отправку в США весом от 10 до 30 кг, которая действует с 1 февраля. Это позволит сохранить почти 100 долларов на отправке весом 20 кг, а на 30 кг – 145 долларов.

В компании отметили, что EMS является самым большим форматом в почтовом бизнесе для международной пересылки. Кроме большого веса, такие отправления могут иметь до 1,5 метра с самой большой стороны.

"Больше всего от снижения тарифов выиграют украинские экспортеры, которые реализуют ходовые товары со складов в США. Более дешевая доставка позволяет быстрее пополнять склады и наращивать продажи ", - отметили в "Укрпочте".

Отправка EMS имеет несколько преимуществ. В частности, это:

отправка грузов максимально возможных размеров (наибольшая сторона – до 1,5 м);

бесплатный возврат отправлений в Украину, если получатель отказался или не забрал посылку вовремя;

адресная доставка с двумя попытками вручения;

базовая компенсация уже включена в цену (от 4000 грн);

оплата только физический вес без учета объемной.

"США – ключевой рынок для украинских экспортеров, и мы это хорошо понимаем. В прошлом году мы сократили сроки доставки в Америку до 10 дней, а теперь предлагаем еще и суперконкурентные цены. Так что самое время воспользоваться новыми возможностями для развития бизнеса с "Укрпочтой", – отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Укрпочта" заключила соглашение с почтой Англии (Royal Mail), что позволит украинцам экономить 15% на доставке небольших отправлений в Соединенное Королевство. Скидка действует при выборе услуги "Мелкий пакет PRIME". Стоимость доставки по этому тарифу зависит от веса посылки:

до 250 г – от 285 грн;

250-500 г – от 552 грн;

500-1000 г – от 776 грн;

1000-2000 г – от 1100 грн.

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