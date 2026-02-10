"Укрпочта" обновила правила доставки: одна услуга стала бесплатной

В Украине с 10 февраля 2026 года "Укрпочта" бесплатно возвращает все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом. Ранее за такой возврат отправители вынуждены были платить в среднем от 30 до 100 долларов в зависимости от страны и веса посылки.

Об этом сообщила "Укрпочта". Новые условия касаются всех типичных случаев, которые случаются с международной доставкой. Речь идет о ситуациях, когда адресат не пришел за посылкой, отказался от ее получения или доставка не состоялась по причинам, не зависящим от отправителя.

В таких случаях отправление либо все же доходит до получателя, либо автоматически возвращается владельцу в Украину без какой-либо дополнительной оплаты. Ранее обратная международная логистика была серьезной проблемой. Стоимость возврата посылки могла составлять от 30 до 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения. Для малого бизнеса, онлайн-продавцов и частных лиц это означало значительные финансовые потери.

Ввести бесплатный возврат удалось благодаря работе "Укрпочты" с международными партнерами в рамках Всемирного почтового союза, членом которого является Украина. Для обычных граждан новые правила означают, что в случае проблем с доставкой не придется платить во второй раз.

А вот для малого бизнеса и онлайн-продавцов решение имеет еще больший эффект. Международная торговля часто зависит от стоимости логистики, а риск платного возврата посылки сдерживал выход на внешние рынки. Теперь предприниматели могут работать с иностранными заказами с меньшим уровнем финансовой неопределенности.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отмечает, что украинскому бизнесу сейчас сложно работать из-за роста расходов и усиления конкуренции на мировых рынках. Именно поэтому оператор стремится не только удерживать одни из самых низких тарифов, но и дополнительно поддерживать экспорт, убирая скрытые расходы для клиентов.

