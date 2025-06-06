"Укрпочта" переписала правила получения посылок: каким будет ограничение

Государственная "Укрпочта" анонсировала изменения в процедуре выдачи посылок. С 9 июня их можно будет забирать вне очереди – однако только при условии, что посылок не больше 5 штук.

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Об этом сообщили в самой "Укрпочте". Там отметили: в частности, речь идет об отделениях, где "пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений".

"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылкой, могут забирать их вне очереди. Ограничение – 5 посылок. Скажите операторке или оператору, что вам только получить, и не ждите подолгу", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, утверждают в компании, в мае 98% посылок по Украине "Укрпочта" доставила в срок. Что убеждают там, соответствует мировым стандартам – ведь "в мире показателем качества доставки считается 95%, а лидеры рынка FedEx и UPS гордятся своими 95-97%".

"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок

В своб очередь, "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – к примеру, шляпа, – то платить придется только за вес, а не за размеры.

Там отметили: в частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше. А кроме того:

отправка обуви весом 850 граммов – 550 грн вместо 850 грн;

спортивного инвентаря (к примеру, теннисной ракетки) весом 270 граммов – 520 грн вместо 850 грн;

посуды весом 5,35 кг (к примеру, амфоры) – 1225 грн вместо 2500 грн;

игрушки весом 3,15 кг (к примеру, мягкого медведя) – 1115 грн вместо 1500 грн.

Также вводится градация тарифов для мелких грузов – не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д., а не одной для всех.

Как сообщал OBOZ.UA, сама же "Укрпочта" ранее расширила продажу неврученных посылок – сразу на шесть городов. Купить отправления можно будет на аукционе через платформу "Прозорро. Продажи".

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