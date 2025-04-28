"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок: какие теперь тарифы

Почтовый оператор "Новая почта" обновил тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – к примеру, шляпа – то платить придется только за вес, а не за размеры.

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Об этом рассказали в самой "Новой почте". Там отметили: в частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше. А кроме того:

отправка обуви весом 850 граммов – 550 грн вместо 850 грн;

спортивного инвентаря (к примеру, теннисной ракетки) весом 270 граммов – 520 грн вместо 850 грн;

посуды весом 5,35 кг (к примеру, амфоры) – 1 225 грн вместо 2 500 грн;

игрушки весом 3,15 кг (к примеру, мягкого медведя) – 1 115 грн вместо 1 500 грн.

Также вводится градация тарифов для мелких грузов – не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д., а не одной для всех.

Новые тарифы "Новой почты" на отправления за границу

В целом, для разных стран действуют разные тарифы. Так, отправления до 30 кг в Польшу стоят:

весом до 0,1 кг – 330 грн;

до 0,25 кг – 350 грн;

до 0,5 кг – 370 грн;

до 1 кг – 400 грн;

за каждый следующим килограмм нужно будет доплачивать по 20 грн.

К примеру, стоимость доставки посылки на 3 кг рассчитывается по принципу: стоимость первого кг (400 грн) + дополнительная стоимость каждого следующего кг (20 + 20 грн). Таким образом, общая стоимость доставки составит 400 + 20 + 20 = 440 грн.

Отправления в США стоят:

весом до 0,1 кг – 350 грн;

до 0,25 кг – 450 грн;

до 0,5 кг – 600 грн;

до 1 кг – 900 грн;

за каждый следующим килограмм нужно будет доплачивать по 280 грн.

Отправления в Канаду стоят:

весом до 0,1 кг – 450 грн;

до 0,25 кг – 500 грн;

до 0,5 кг – 700 грн;

до 1 кг – 1 000 грн;

за каждый следующим килограмм нужно будет доплачивать по 280 грн.

Отправления в Чехию, Литву, Германию, Словакию стоят:

весом до 0,1 кг – 480 грн;

до 0,25 кг – 500 грн;

до 0,5 кг – 520 грн;

до 1 кг – 550 грн;

за каждый следующим килограмм нужно будет доплачивать по 45 грн.

Отправления в Италию, Латвию, Францию, Великобританию стоят:

весом до 0,1 кг – 880 грн;

до 0,25 кг – 900 грн;

до 0,5 кг – 920 грн;

до 1 кг – 950 грн;

за каждый следующим килограмм нужно будет доплачивать по 55 грн.

Отправления в Испанию стоят:

весом до 0,1 кг – 1 050 грн;

до 0,25 кг – 1 070 грн;

до 0,5 кг – 1 100 грн;

до 1 кг – 1 150 грн;

за каждый следующим килограмм нужно будет доплачивать по 45 грн.

В то же время, подчеркивается: для отправлений длиной до 120 см и суммой сторон до 150 см тариф определяется по фактическому весу. При его превышении – по большему значению фактического или объемного веса.

При этом, в тарифах доставки в США и Канаду учтена стоимость вручения по адресу. Для других стран – доставка между отделениями.

Также доставка осуществляется в другие страны. С полным списком тарифов можно ознакомится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривню. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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