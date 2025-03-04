"Укрпочта" изменила режим работы в прифронтовом городе: как теперь будут доставлять посылки

"Укрпочта" изменила график работы в прифронтовой Константиновке, чтобы обеспечить безопасность клиентов и работников. Теперь работают только два отделения, которые выплачивают пенсии и социальные пособия, а также принимают посылки на отправку, но временно не принимают новые посылки в город.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. По его словам, в условиях прифронтового города безопасность жителей остается главным приоритетом.

На прошлой неделе появилась информация о прекращении работы почтовых отделений в городе, однако Смилянский отметил, что "Укрпочта" работает, однако, с учетом текущей ситуации, режим работы претерпел изменения. На сегодняшний день в Константиновке остаются открытыми два отделения "Укрпочты", работающие в специальном режиме. Они предоставляют только две важнейшие услуги:

выплата пенсий и социальной помощи – чтобы люди могли получить свои выплаты даже в сложных условиях;

– чтобы люди могли получить свои выплаты даже в сложных условиях; отправка посылок – для эвакуируемых и желающих отправить свои вещи в другое место.

В то же время прием посылок в Константиновку временно остановлен, чтобы избежать скопления людей и уменьшить риски для работников и клиентов. Все уже находящиеся в пути посылки будут доставлены без задержек.

Для безопасности работников было принято решение временно приостановить доставку писем и газет. Это не только поможет уменьшить риск для почтальонов, но и позволит им поддержать операторов в отправке посылок для эвакуированных граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут сэкономить средства на отправке посылок за границу – национальный почтовый оператор "Укрпочта" предлагает скидку на услугу ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service) в США. Это позволит присылать в эту страну до 30 кг вдвое дешевле.

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