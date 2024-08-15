"Укрпочта" готова открыть отделение на Курщине: Смелянский назвал условия

"Укрпочта" готова открыть отделение в Судже на Курщине при обеспечении безопасности работников и наличии финансирования. Компания рассматривает использование замороженных средств РФ для работы на освобожденных территориях.

Видео дня

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. "Укрпочта" готовится к открытию своих отделений на освобожденных территориях, в частности, в населенном пункте Суджа на Курщине.

Смелянский рассказал, что компания готова начать работу в этом регионе, но для этого необходимо выполнить несколько важных условий. Прежде всего, "Укрпочта" предъявляет требование об обеспечении безопасности своих сотрудников и клиентов в регионе.

Хотя гарантировать 100% безопасность сегодня невозможно, компания стремится добиться приемлемого уровня риска. Это немаловажный фактор для стабильной работы и защиты работников от возможных угроз.

Вторым условием является обеспечение необходимых финансовых ресурсов. Для финансирования работы на освободившихся территориях могут быть использованы замороженные активы Российской Федерации. Это позволит Укрпочте не только выплачивать пенсии и социальную помощь, но и обеспечить доставку посылок военным.

Для расширения своих услуг в Курщине "Укрпочта" рассматривает возможность использования передвижных отделений, адаптированных под нужды региона. Предлагается создание нового типа мобильных отделений, например на базе автомобилей типа "Казак". Это поможет обеспечить надежную и быструю доставку посылок в самые отдаленные уголки региона.

Окончательное решение об открытии отделений "Укрпочты" на территории Курщины будет принято Штабом по работе на освобожденных территориях при Кабинете министров Украины. У этого органа уже есть необходимый опыт, приобретенный во время работы в Харьковской и Херсонской областях. После принятия соответствующего решения все механизмы открытия будут запущены, и "Укрпочта" сможет начать свою работу на новых территориях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, пользующиеся услугами "Укрпочты", "Новой почты" и доставки с помощью Rozetka, не всегда успевают вовремя забрать заказанные товары и другие посылки из отделений или почтоматов. Обычно в таком случае начинает взиматься плата за хранение, которая для больших отправлений может достигать 100 грн в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!