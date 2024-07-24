За забытые посылки придется отдавать до 100 грн в сутки: сколько стоит платное хранение на "Новой почте", "Укрпочте" и Rozetka

Украинцы, которые пользуются услугами "Укрпочты", "Новой почты" и доставки с помощью Rozetka, не всегда успевают вовремя забрать заказанные товары и другие посылки из отделений или почтоматов. Обычно в таком случае начинает взыматься плата за хранение, которая для крупных отправлений может достигать и 100 грн в сутки.

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А в некоторых случаях забрать посылку уже вообще не получится. Чтобы такого не произошло, нужно знать сроки и правила доставки. OBOZ.UA рассказывает о требованиях основных компаний.

Сколько стоит платное хранение на "Новой почте"

Клиенты "Новой почты" могут хранить свои посылки в компании в течение 30 календарных дней. Если не забрать товар за это время, его уже не отдадут получателю, компания имеет право "распорядиться таким отправлением по собственному усмотрению".

В течение 7 календарных дней отправления хранятся бесплатно. Исключение – паллеты, которые могут бесплатно лежать на складе только в течение 3 календарных дней.

Также нужно понимать, что в почтоматах заказ хранится в течение 3 дней. Если не забрать посылку за это время, ее перешлют в ближайшее отделение "Новой почты".

Услуга платного хранения включается автоматически, без предварительного заказа. Соответственно, дополнительная плата начнет начисляться:

с 8-го календарного дня за хранение простой посылки;

с 4-го дня за хранение паллеты.

Дело в том, что как объяснили в самой компании, первым днем хранения считается следующий календарный день после прибытия отправления в отделение получателя. То есть день прибытия не считается в число бесплатных дней.

Согласно тарифам "Новой почты" на дополнительные услуги, цены на хранение посылок зависят от их размеров. Стоимость колеблется от 10 до 100 грн в день. Прайс такой:

хранение малой посылки (до 2 кг) или документов – 10 грн/день;

средней посылки (до 10 кг) – 20 грн/день;

большой (до 30 кг) – 30 грн/день;

груза до 100 кг – 40 грн/день;

шин и автомобильных дисков – 40 грн/день;

паллет – 100 грн/день;

хранение грузов свыше 100 кг стоит 40 грн/день за каждые 100 кг.

Хранение посылок на "Укрпочте": какие цены в 2024 году

Отправления "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы," которое не было вовремя вручено получателю (к которому также отсутствует распоряжение отправителя или адресата) хранится в отделении почты или в помещении участка курьерской доставки в течение 14 календарных дней. Этот срок отсчитывается от даты его поступления в отделение почтовой связи.

Универсальные отправления "Укрпочта Стандарт" без объявленной ценности и другие виды почтовых отправлений могут храниться в отделении в течение 30 календарных дней от даты поступления в отделение почтовой связи или участка курьерской доставки.

За каждые сутки хранения почтовых отправлений более 5 рабочих дней от даты поступления отправления в почтовое отделение начисляется дополнительная плата. Как и в случае с "Новой почтой" это происходит автоматически.

Также срок хранения можно продлить по письменному заявлению отправителя или адресата (за дополнительную плату):

отправление "Укрпочта Стандарт" – до 2 месяцев со дня его поступления в отделение;

со дня его поступления в отделение; "Укрпочта Экспресс" – до 28 календарных дней со дня поступления.

Международные почтовые отправления, которые поступают в Украину на отделение "Укрпочты", хранятся в течение одного месяца со дня их поступления. Хранение отправления свыше 5 рабочих дней (за каждые сутки, не считая дня прибытия) стоит 10 грн в сутки, но не более 50 грн.

Хранение заказов в точках выдачи Rozetka: сколько будет лежать посылка

Срок резерва – 2 дня от планируемой даты выдачи. Те же сроки установлены и для почтоматов "Розетки".

Оставить посылку с товаром на более долгое время невозможно даже за дополнительную плату. Если заказ не забрать вовремя, его нужно будет повторить.

При этом компания ввела платную доставку в свои точки выдачи. Раньше эта услуга была бесплатной, но с марта 2024 года за нее нужно платить 35 грн.

Клиент имеет право отказаться от части заказа и оплатить только то, что забирает из точки выдачи. Но плата за доставку при этом не возвращается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у всех почтоматов "Новой почты" есть скрытая функция. Она пригодится во время отключений света.

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