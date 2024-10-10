"Укрпочта" будет доставлять посылки за один день: когда заработает нововведение

"Укрпочта" планирует доставлять посылки в 98,8% городов Украины на следующий день благодаря внедрению роботизированных сортировочных линий. Новые технологии будут запущены через месяц и при этом тарифы на услуги не повысятся до конца года.

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Об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью Украинскому Радио. Одним из наиболее ожидаемых новшеств является запуск автоматизированных сортировочных линий, которые кардинально изменят подход к обработке отправок.

Благодаря открытию 23 новых сортировочных центров "Укрпочта" сможет доставлять посылки в 98,8% городов Украины уже на следующий день после отправки. " Это позволит доставлять в 98,8% городов Украины посылки на следующий день", – заявил Смилянский.

Это нововведение станет доступным уже через месяц, и благодаря таким изменениям украинцы смогут быстро получать свои заказы, отвечающие современным требованиям рынка. В то время как большинство логистических операторов пытаются держать сроки доставки в пределах нескольких дней, "Укрпочта" устанавливает новый стандарт, делая ставку на максимальную скорость и автоматизацию.

Роботизированные сортировочные линии – ключевой элемент новой системы. Они позволяют снизить количество ошибок, ускорить процесс обработки посылок и сделать всю систему более гибкой и надежной. Такая автоматизация сможет значительно сократить время, необходимое для сортировки и подготовки отправок к доставке, что позволит достичь скорости "на следующий день".

Новые сортировочные центры будут расположены в ключевых регионах Украины, что обеспечит равномерное и быстрое обслуживание всех регионов. Это особенно важно для отдаленных районов, где доставка раньше могла занимать несколько дней. Роботизация и модернизация инфраструктуры позволит "Укрпочте" стать конкурентоспособной даже с частными доставочными компаниями.

Несмотря на значительное расширение услуг и внедрение новейших технологий, тарифы на услуги "Укрпочты" не повысятся. Игорь Смелянский заверил, что до конца 2024 года компания не будет пересматривать тарифы, даже когда другие логистические операторы уже подняли стоимость своих услуг. "Мы приняли решение, что "Укрпочта" до 31 декабря не будет пересматривать тарифы", – отметил генеральный директор.

В рамках модернизации "Укрпочта" также планирует запуск нового мобильного приложения, которое сделает все почтовые услуги еще более доступными и удобными для пользователей. Со временем в приложении будут доступны все основные услуги, связанные с почтовыми отправлениями, что позволит вам отслеживать посылки, управлять доставкой и оформлять отправки онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный почтовый оператор "Укрпочта" переходит на полностью автоматизированную сортировку посылок. Это позволит обрабатывать по пять посылок в секунду и около 400 тыс. в день на одном терминале, в результате с обновлением логистики почта сможет осуществлять доставку по Украине в течение суток.

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