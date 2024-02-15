Коснется каждого клиента: "Укрпочта" объявила о важных изменениях в работе

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" переходит на полностью автоматизированную сортировку посылок. Это позволит обрабатывать по пять посылок в секунду и около 400 тыс. в день на одном терминале, в результате вместе с обновлением логистики почта сможет осуществлять доставку по Украине в течение суток.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. "Теперь все эти шутки и истории о посылках со скоростью улиток уйдут в прошлое", – анонсировал Смелянский.

Он уточнил, что пока речь идет об открытии двух терминалов – "Киев Правый" и "Киев Левый". Однако уже в ближайшие месяцы автоматическая сортировка будет внедрена на всех крупнейших терминалах в Украине.

"Дальше – Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса… И еще 14-16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее. И это будет не когда-то, а в течение следующих… нет, не 2-3 недель, однако 3-4 месяцев", – сообщил Смелянский.

Также в 2024 году компания перейдет на автоматическую сортировку и комплектацию других типов отправлений. Это:

письма;

газеты;

заказы медикаментов.

Кроме того "Укрпочта" внедряет новый подход к логистическим маршрутам. Смелянский пока не стал уточнять, когда именно доставка "Укрпочтой" будет происходить на следующий день после отправки. Однако, по его словам, это произойдет "уже совсем скоро".

"А что после этого будет? Доставка на следующий день в любой город Украины... Еще не завтра, однако ускорение сроков будет заметно уже совсем скоро", – отметил глава "Укрпочты".

Смелянский добавил, что до полномасштабной войны "Укрпочта" планировала Чтобы построить 7 автоматизированных терминалов за кредитные средства. Теперь же компания готовит строительство двух десятков терминалов за собственные средства и с закупкой оборудования у украинских изготовителей.

Как сообщал OBOZ.UA, от имени "Укрпочты" украинцам стали приходить сообщения о якобы различных проблемах с доставкой посылок, для решения которых людей просят перейти по ссылкам, ведущими на фишинговые сайты. На самом деле, эти сообщения рассылают мошенники, которые таким образом пытаются получить доступ к информации доверчивых украинцев, в частности, платежным картам.

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