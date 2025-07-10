'Укрнафта' совместно с партнерами из ЕС построит современную распределенную генерацию в Украине

Благодаря международным финансовым учреждениям, правительствам Норвегии, Швеции, Германии и конструктивной поддержке правительства Украины, "Укрнафта" начала проект строительства распределенной генерации электроэнергии.

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Об этом направлении развития компании исполняющий обязанности директора ПАО "Укрнафта" Юрий Ткачук рассказал на полях Ukraine Recovery Conference-2025.

Портфель компании составит 420 МВт генерирующей мощности. Это шесть крупных проектов, которые сочетают газопоршневые и газотурбинные технологии.

Также в работе проект CCHP – Combined Cooling, Heating, and Power, производство электроэнергии, тепла и холода, или тригенерация, мощностью 250 МВт.

"Производство электроэнергии является очень важным в условиях значительного разрушения РФ энергетических мощностей. Благодаря новой современной генерации "Укрнафта" сможет поддержать энергетическую систему Украины", – отметил Юрий Ткачук.

Установки будут работать на газе, который добывает компания и будут введены в эксплуатацию уже в 2026 году.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.