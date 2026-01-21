'Укрнафта' приглашает перевозчиков с опытом перевозок светлых нефтепродуктов

АО "Укрнафта" объявляет коммерческую закупку на предоставление услуг по автомобильным перевозкам светлых нефтепродуктов для обеспечения сети автозаправочных комплексов.

Видео дня

В связи с расширением сети и увеличением реализации нефтепродуктов, компания предлагает квалифицированным поставщикам по транспортировке продуктов нефтегазовой отрасли предоставить коммерческие предложения.

Закупка состоится на площадке zakupivli.pro в два этапа, предложения, предоставленные другим путем рассматриваться не будут.

Более подробную информацию относительно участия в коммерческой закупке и процесса отбора можно получить обратившись на электронную почту: [email protected] или по ссылке.

Коммерческие предложения принимаются до 27 января 2026 года включительно.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.