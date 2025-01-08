'Укрнафта' приглашает партнеров: компания арендует спецтехнику в пяти областях

"Укрнафта" приглашает владельцев спецтехники и автотранспорта к сотрудничеству в Сумской, Черниговской, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

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Производственная программа нефтегазодобывающих управлений ПАО "Укрнафта" требует привлечения дополнительной специальной техники посторонних подрядчиков на условиях аренды.

С владельцами техники компания готова обсуждать условия:

• сотрудничества;

• сроков и стоимости передислокации;

• установление справедливой тарифной сетки с указанием минимальных объемов заказов.

Компания готова арендовать бульдозеры, гусеничные экскаваторы, автоцистерны для перевозки темных нефтепродуктов, грузовые бортовые автомобили, тракторные тягачи, автоподъемники, паропромышленные передвижные установки, агрегаты для депарафинизации скважин.

Приглашаем малых предпринимателей и владельцев крупных автопарков в партнерство с крупнейшей государственной нефтяной компанией Украины!

Коммерческие предложения просим посылать по адресу: [email protected]

Руслан Пузий+380 50 436 75 43

Технические требования к специальной технике: Демьян Пашковский +38050-739-65-29

Ориентировочный перечень необходимых транспортных средств по ссылке.