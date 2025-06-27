'Укрнафта' хочет применить в Украине чистые технологии Ennox Technology

"Укрнафта" изучает лучшие мировые высокотехнологичные решения в сфере clean tech, чтобы применить их в Украине: команда специалистов ознакомилась с практическим применением нового оборудования на норвежском государственном добывающем предприятии. Сейчас компания работает над реконструкцией системы подготовки нефти и пластовой воды на базе одного из региональных бизнес подразделений.

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В рамках этого проекта "Укрнафта" сотрудничает, в частности, с норвежским лидером в области чистых технологий – Ennox Technology & Partners, которая разрабатывает революционные очистные установки. Это оборудование работает более эффективно, чем рыночные аналоги, позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и улучшить качество подготовки пластовой воды для поддержания пластового давления.

Группа специалистов направления upstream "Укрнафты" посетила производство норвежской государственной компании, где проводили тесты новейших систем Ennox Technology & Partners, чтобы воочию увидеть высокое качество современных clean tech решений в промышленности. Инженеры и команды тестовых лабораторий норвежских компаний продемонстрировали в работе устойчивые решения, которые помогут строить устойчивые и эффективные системы для украинской добычи.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправок (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.