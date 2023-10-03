'Укрэнерго' будет больше долгов из-за решения НКРЭКУ – Гончаренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, пытается изменить нормативную базу так, чтобы иметь возможность сократить финансирование "Укрэнерго" на 2024 год и таким образом увеличить долги компании.

Об этом написал нардеп, сопредседатель МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко.

"В Нацкомиссии по энергетике хотят сорвать прохождение отопительного сезона. Сейчас представители Комиссии меняют нормативную базу по финансированию "Укрэнерго" и делают это с большим вредительством вместо того, чтобы сделать это профессионально", – сказал Гончаренко.

По его словам, Комиссия хочет сделать так, чтобы "Укрэнерго" на 2024 год снова имела нехватку средств. Тариф на передачу электроэнергии в Комиссии могут утвердить для "Укрэнерго" снова дефицитным.

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"И это происходит с 2020 года системно. Причем остальные средства, по замыслу НКРЭКУ, для расчетов на рынке электроэнергии будут покрывать из Государственного бюджета в 2024 году. И это уже тогда, когда страна начнет отсчет третьего года полномасштабной войны с Россией" , – отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что сама отрасль возобновляемой энергетики всегда выступала против финансирования из госбюджета. В то же время Гончаренко напомнил, что "зеленая" энергетика важна для страны - в прошлом отопительном сезоне южные регионы страны держались благодаря двум факторам: героизму энергетиков и возобновляемой энергетике.

Ранее "Укрэнерго" призвало НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии, чтобы не накапливать новые долги и обслуживать привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 года понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.