Украли у государства на 203 миллиона: как дельцам удалось спустить 8 млн кубов газа мимо учета

На Прикарпатье разоблачили схему хищения более 8 миллионов кубометров газа из государственной газотранспортной системы (ГТС) – топливо годами "исчезало" из официального учета из-за манипуляций со счетчиками, а убытки государства превысили 203 миллиона гривен. По данным следствия, газ незаконно продавали как собственный ресурс, а организатора сделки и трех его сообщников уже задержали.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По предварительным данным, организатором схемы стал руководитель частного предприятия, работавшего в сфере добычи полезных ископаемых. К реализации незаконной схемы он привлек еще трех подчиненных.

Следствие установило, что предприятие официально использовало государственную газотранспортную систему для транспортировки добытого природного газа. Контроль за объемами топлива осуществлялся через специальный узел учета, который находится под пломбированием и техническим наблюдением "Оператора ГТС Украины".

Впрочем, именно в эту систему, по версии правоохранителей, участники схемы систематически вмешивались в течение длительного времени – с января 2022 года до октября 2025-го. Механизм хищения оказался технически простым, но чрезвычайно эффективным.

С помощью специального ключа фигуранты перекрывали кран на измерительной линии, из-за чего электронный вычислитель начинал фиксировать искаженные данные о реальных объемах газа. Таким образом часть топлива фактически "исчезала" из официального учета.

В результате государство недополучило более 8 миллионов кубометров природного газа. По данным следствия, этот ресурс незаконно отбирали из сети, а затем продавали как собственный товар, получая многомиллионные прибыли.

Общая сумма установленных убытков превышает 203 миллиона гривен. Для энергетической системы страны это не только финансовый удар, но и вопрос национальной безопасности, ведь речь идет о незаконном вмешательстве в критическую инфраструктуру во время полномасштабной войны.

Правоохранители уже задержали организатора схемы и трех его сообщников. Всем им сообщено о подозрении по статьям, касающимся мошенничества в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, сторона обвинения будет настаивать на залоге в размере полной суммы убытков – более 203 миллионов гривен.

