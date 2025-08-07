Выплаты, фортификации и земля: на Харьковщине обнаружили коррупцию на 233 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили чиновников, нечестных предпринимателей, спасателей и педагогов в Харькове на коррупции. В результате ряда расследований было объявлено 46 подозрений, а также в целом зафиксировано более 230 млн грн убытков.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что сделки обнаружили по более чем 15 направлениям, а общая сумма убытков достигла 233 млн грн.

"Харьковщина держится. Она платит цену каждый день. И каждый, кто грабит ее под обстрелами – не спрячется за должность или мандат", – предупредил генпрокурор.

Оборона и фортификации

Объявлены подозрения руководителям подрядных компаний, которые списывали и присваивали стройматериалы, приобретенные за государственный счет. Кроме того, чиновники из Купянского горсовета согласовывали выплаты по программе "Восстановление без проверок" – в результате деньги пошли не тем, кто в этом нуждался.

Образование

Выявлены фальшивые проекты укрытий в школах, завышенные цены на модульные котельные и халатность при ремонтах. Объявлены подозрения руководителям компаний и должностным лицам Ольховской громады.

Медицина

Чиновники присвоили деньги на реабилитацию военных. Среди подозреваемых – главный врач и старшая медсестра одной из больниц.

Гуманитарное разминирование

Начальник отряда ГСЧС приписывал себе фейковые выезды и получал "боевые" доплаты.

Земля

Землю общин отписывали "своим людям". Объявлены подозрения адвокату, нотариусу, предпринимателям.

Леса

Зафиксированы миллионные вырубки деревьев. Объявлено подозрения причастным к схеме – руководителю коммунального предприятия и лесникам.

Недекларированное имущество

Два депутата из Зачепиловской и Кегичевской громад "забыли" задекларировать имущество.

Коллаборация

Четырем лицам объявлены подозрения за государственную измену, среди подозреваемых – депутат Купянского горсовета. Они "сливали" координаты, наводили вражеские ракеты, продавали топливо оккупантам и вели агитацию.

Под сирены, когда враг накрывает ракетами города Харьковщины, во время обстрелов, когда люди прячутся в укрытиях, некоторые чиновники продолжали наживаться. Сегодня 46 подозрений. 233 миллиона убытков.

