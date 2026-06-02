Украли 104 млн грн при защите энергетики во время войны: на Закарпатье задержан бывший топ-чиновник
Украинские правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную коррупционную схему на модернизации энергетической инфраструктуры Закарпатья. Убытки от сделки при строительстве антидроновой и антиракетной защиты для ключевой электроподстанции оценили в 104 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко и в Службе безопасности Украины(СБУ). Отмечается, что главным фигурантом является бывший глава Службы восстановления и развития инфраструктуры Закарпатья.
"Хищение средств, выделенных на защиту критической инфраструктуры в условиях войны – это не просто коррупция. Это удар по устойчивости государства", – отметил генпрокурор.
Детали коррупционного механизма
- В марте 2024 года чиновник подписал документы на возведение защитных сооружений для объекта критической инфраструктуры.
- Общий бюджет строительства составил 5,1 млрд грн.
- Чиновник официально согласовал и подписал акты выполненных работ, в которых подрядчик заложил искусственно завышенную стоимость строительных материалов.
"Один из примеров – специальные буровые инструменты для выполнения работ. В документах их стоимость превышала рыночную более чем в пять раз. И это не единичный случай", – подчеркнул Кравченко.
Полученную "разницу" в размере 104 млн грн было выведено в наличные и теневой сектор через сеть подконтрольных фирм. После этого причастные распределили ее между собой.
Кроме прямого финансового ущерба государству, действия злоумышленников привели к критическим инфраструктурным рискам. Из-за хищения денег были сорваны установленные графики работ – защитные сооружения на стратегической электроподстанции до сих пор остаются недостроенными, что создает угрозу для стабильного энергоснабжения во время возможных воздушных атак РФ.
Доказательства, обыски и правовой статус
Инициированная судебная экспертиза подтвердила факты преступления, финансовых махинаций и нанесения ущерба государству. На этом фоне фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). У него дома и на бывшем рабочем месте прошли обыски – было изъято:
- черновые документы;
- финансовые отчеты;
- компьютерную технику и записями незаконной деятельности.
Сейчас расследование продолжается – устанавливается полный круг лиц, в частности представителей подрядчика и коммерческих структур, которые были привлечены к хищению бюджетных средств.
