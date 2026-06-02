Украли 104 млн грн при защите энергетики во время войны: на Закарпатье задержан бывший топ-чиновник

Украинские правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную коррупционную схему на модернизации энергетической инфраструктуры Закарпатья. Убытки от сделки при строительстве антидроновой и антиракетной защиты для ключевой электроподстанции оценили в 104 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко и в Службе безопасности Украины(СБУ). Отмечается, что главным фигурантом является бывший глава Службы восстановления и развития инфраструктуры Закарпатья.

"Хищение средств, выделенных на защиту критической инфраструктуры в условиях войны – это не просто коррупция. Это удар по устойчивости государства", – отметил генпрокурор.

Детали коррупционного механизма

В марте 2024 года чиновник подписал документы на возведение защитных сооружений для объекта критической инфраструктуры.

Общий бюджет строительства составил 5,1 млрд грн .

. Чиновник официально согласовал и подписал акты выполненных работ, в которых подрядчик заложил искусственно завышенную стоимость строительных материалов.

"Один из примеров – специальные буровые инструменты для выполнения работ. В документах их стоимость превышала рыночную более чем в пять раз. И это не единичный случай", – подчеркнул Кравченко.

Полученную "разницу" в размере 104 млн грн было выведено в наличные и теневой сектор через сеть подконтрольных фирм. После этого причастные распределили ее между собой.

Кроме прямого финансового ущерба государству, действия злоумышленников привели к критическим инфраструктурным рискам. Из-за хищения денег были сорваны установленные графики работ – защитные сооружения на стратегической электроподстанции до сих пор остаются недостроенными, что создает угрозу для стабильного энергоснабжения во время возможных воздушных атак РФ.

Доказательства, обыски и правовой статус

Инициированная судебная экспертиза подтвердила факты преступления, финансовых махинаций и нанесения ущерба государству. На этом фоне фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). У него дома и на бывшем рабочем месте прошли обыски – было изъято:

черновые документы;

финансовые отчеты;

компьютерную технику и записями незаконной деятельности.

Сейчас расследование продолжается – устанавливается полный круг лиц, в частности представителей подрядчика и коммерческих структур, которые были привлечены к хищению бюджетных средств.

