Украли 14,8 млн на "Большом строительстве" школы: в громком деле на Прикарпатье появился новый подозреваемый

Национальное антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бизнесмену с Прикарпатья о подозрении в организации хищений на 14,8 млн грн во время строительства школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области в рамках госпрограммы "Большое строительство". Предприниматель стал уже третьим фигурантом этого дела.

Об этом заявили в пресс-службах НАБУ и САП. Отмечается, что бизнесмен получил уведомление о подозрении 7 марта 2024 года.

"В деле трое подозреваемых. Двум другим участникам, эксдиректору Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директору строительной компании, о подозрении сообщили в сентябре 2023 года", – уточнили в НАБУ. Речь идет о местном застройщике "Украгробуд-Инвест".

Отмечается, что предприниматель еще в 2021 году в сговоре с директором Управления капитального строительства (УКС) в Ивано-Франковской области и организовал схему завладения средствами Ивано-Франковской ОГА. В результате глава УКС по итогам тендера на Prozorro подписал договор с частной компанией "Украгробуд-Инвест".

По данным Youcontrol, руководителем и бенефициаром этой компании является Андрей Джус. В документе шла речь о возведении в рамках государственной программы "Большое строительство" школьного учреждения – на общую сумму 45,6 млн грн.

В сентябре 2022 года деятельность УКС была прекращена, а недостроенную школу передали на баланс Ивано-Франковского госовета. После корректировки проектно-сметной документации выяснилось, что:

компания "Украгробуд-Инвест" связана с экс-главой УКС ;

; чиновник успел перечислить компании 33,6 млн грн за строительные работы.

Выполнение этих работ было зафиксировано соответствующими актами и справками. Впрочем, в материалах следствия говорится, что чиновник из управления капстроительства подделал часть актов выполненных работ.

"Работы выполнили лишь частично, а остальные на сумму более 14,8 млн грн так и остались на бумаге. Этими средствами участники сделки завладели и обналичили через подконтрольные организации", – сообщили в НАБУ.

Отмечается, что действия организатора и участников преступления квалифицированы ч. 5 ст. 191 УК Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, по данным журналистов, недостроенная школа в Чукаловке уже начала разрушаться. Строительство здания фактически началось еще в 1992 году, с 2021 года школа попала в госпрограмму "Большое строительство". Но из-за коррупционного скандала работы были остановлены и здание так и не достроили и не приняли в эксплуатацию.

Ранее OBOZ.UA также сообщал о скандале вокруг "строительного принца" из Азербайджана, которого рекламировал посол. Так, инвесторы элитного ЖК под Киевом четвертый год остаются без квартир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!