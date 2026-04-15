Заправляли авто неизвестно чем: в Украине будут судить владелицу АЗС за продажу нелегального топлива

В Украине разоблачили незаконную АЗС, на которой торговали топливом сомнительного происхождения. По данным правоохранителей, она функционировала на Харьковщине, а ее работу организовала местная жительница. Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. Там отметили: в декабре 2025 года фигурантка арендовала помещение АЗС и наладила незаконную продажу бензина и дизеля.

Следствие установило, что женщина организовала работу АЗС без получения лицензии и государственной регистрации. Во время обысков детективы изъяли остатки топлива, а наземные емкости и подземные резервуары опломбировали.

Топливо имело сомнительное происхождение и не сопровождалось никакими документами, подтверждающими его качество и легальность. Закупка осуществлялась у неустановленных лиц.

Продажу проводили за наличные, без применения кассового аппарата и выдачи фискальных чеков. Это может свидетельствовать о системном уклонении от налогообложения.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение и сбыт подакцизных товаров. Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

По всей стране выявляют нелегальные АЗС

Месяц назад, 5 марта, БЭБ отчиталось, что на Закарпатье была выявлена и прекращена деятельность сети нелегальных автозаправочных станций, а незаконно установленные АЗС демонтированы.

Следствие установило, что АЗС торговала топливом неизвестного происхождения без необходимых разрешительных документов. В частности, отсутствовали лицензии на право розничной торговли топливом, сертификаты качества и документы, подтверждающие его происхождение.

Детективы БЭБ провели обыски на четырех автозаправочных станциях. Во время следственных действий изъяли более 28 тыс. литров дизельного топлива, 21 тыс. литров бензина неизвестного происхождения, а также 8 резервуаров для хранения горючего и топливно-раздаточные колонки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как БЭБ прекратило деятельность нелегальной АЗС на Волыни. Там группа злоумышленников наладила масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля.

