Украинцы могут пожаловаться на завышенные цены на лекарства: куда следует обратиться и как оставить заявку

С 1 марта возобновлены проверки цен на лекарственные средства в аптечных заведениях, и теперь каждый потребитель может обратиться в Госпотребпотребслужбу, если выявит завышенную стоимость. Ожидается, что это позволит контролировать ценовую политику на лекарства и защищать интересы потребителей.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В этом контексте важно знать свои права и уметь правильно обращаться в органы контроля, если вы стали свидетелем нарушений.

Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы, если выявлены случаи продажи лекарственных средств по завышенным ценам. Это может касаться как отдельных лекарств, так и всей линейки товаров в аптеке.

Важно знать, как правильно составить обращение, чтобы оно было рассмотрено и помогло защитить права потребителей. Для того чтобы обратиться в Госпродпотребслужбу, необходимо указать следующую информацию:

название субъекта хозяйствования (аптечной сети), организационно-правовая форма (ФЛП, ООО, ЧП и т.п.) и местонахождение аптеки;

перечень лекарственных средств , на которые завышены цены;

, на которые завышены цены; копии соответствующих документов, таких как чеки, квитанции, фотографии ценников, или другие доказательства нарушения.

Чтобы облегчить процесс обращения, можно воспользоваться электронной формой на сайте Госпродпотребслужбы или отправить обращение по электронной почте или почтовому адресу. В случае обращения по почте или по электронной почте важно правильно заполнить форму обращения (жалобы), которая обязательно должна быть подписана заявителем с указанием даты.

Госпродпотребслужба также предоставляет потребителям возможность ознакомиться с перечнем лекарственных средств, на которые снижены цены. Это можно сделать на официальном веб-портале Министерства здравоохранения (МОЗ).

Такие инициативы позволяют потребителям сравнивать цены и выявлять нарушения. Существуют разные способы подать обращение в территориальные органы Госпродпотребслужбы:

по номеру телефона;

по почтовому или электронному адресу;

заполнив электронную форму на официальном сайте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские фармпроизводители согласились снизить цены на самые популярные лекарства. Предполагается, что это сделает лечение более доступным для населения. Ожидается, что эта инициатива стимулирует конкуренцию на рынке и поможет украинцам экономить на лекарствах, снижение стоимости варьируется от 10 до 30% и больше, в зависимости от препаратов.

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