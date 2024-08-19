Украинцы все активнее скупают подержанные автомобили из США: топ-5 самых популярных марок

В июле 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4,1 тысячи подержанных автомобилей из США, что составляет 21% от общего количества импортируемых машин. Самыми популярными моделями стали Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Volkswagen Passat и Jeep Cherokee.

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Об этом пишет "Укравтопром". Украинский рынок автомобилей, невзирая на сложную экономическую ситуацию, продолжает демонстрировать значительную активность.

Одним из самых заметных трендов последних лет стало увеличение спроса на подержанные автомобили из США. В июле 2024 года эта тенденция достигла новых высот, когда более 4,1 тысячи подержанных легковых автомобилей из Соединенных Штатов было зарегистрировано в Украине.

Это составляет 21% от общего количества подержанных автомобилей, перешедших на украинские номера в течение этого месяца. Согласно данным, спрос на "американцев" с пробегом вырос на 75% по сравнению с июлем 2023 года. Популярность подержанных автомобилей из США в Украине можно объяснить несколькими ключевыми факторами:

доступность и цена;

разнообразие моделей;

качество и надежность;

рост интереса к электромобилям.

В июле 2024 года бензиновые автомобили стали наиболее популярны среди импортируемых из США, занимая 44% от общего количества. Это свидетельствует о том, что традиционные бензиновые двигатели остаются актуальными среди украинских автомобилистов, несмотря на рост популярности альтернативных видов топлива.

Электромобили, охватившие 37% импорта, продолжают набирать популярность. Рост интереса к электрическим транспортным средствам является частью глобального тренда на переход к более экологическим решениям, и Украина не является исключением. Немаловажную роль в этом играет и увеличение количества зарядных станций по всей стране.

Гибридные автомобили занимают 7% от общего количества импортируемых авто, что свидетельствует об определенном интересе к этой категории, хотя и менее выражен, чем к бензиновым и электрическим моделям. Дизельные автомобили и автомобили с ГБО занимают по 6% каждая, что отражает постепенный уход от этих видов топлива в пользу более современных технологий.

Топ-5 самых популярных подержанных "американцев"

Среди подержанных автомобилей, импортируемых из США, лидируют модели, совмещающие современные технологии, надежность и привлекательный дизайн. В июле 2024 года в пятерку самых популярных моделей вошли:

Tesla Model 3 – 418 зарегистрированных единиц;

– 418 зарегистрированных единиц; Tesla Model Y – 401 зарегистрированная единица;

Ford Escape – 280 зарегистрированных единиц;

– 280 зарегистрированных единиц; Vokswagen Passat – 248 зарегистрированных единиц;

– 248 зарегистрированных единиц; Jeep Cherokee – 245 зарегистрированных единиц.

Влияние налогов на рынок новых авто

Рынок автомобилей в Украине может столкнуться с серьезными изменениями в обозримом будущем. Правительство планирует ввести 15% военный сбор на первую регистрацию автомобилей, что существенно увеличит расходы на покупку новых авто . гривен, что, в свою очередь, может существенно снизить спрос.

Эксперты прогнозируют, что в случае принятия этого законопроекта продажи новых автомобилей могут сократиться на 30-50%. Это, без сомнения, приведет к дальнейшему росту спроса на подержанные автомобили, в частности импортируемые из США, поскольку украинцы будут искать более доступные альтернативы новым транспортным средствам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новая статистика продаж подержанных автомобилей в Украине за июнь 2024 года демонстрирует уверенный разворот покупателей в сторону самых дешевых машин. Автомобили с пробегом многократно выигрывают новые модели.

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