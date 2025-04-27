Украинцы в 2025 году заплатили больше за "лишние" квадратные метры: сколько средств ушло в бюджет

В первом квартале 2025 года украинцы уплатили 2,56 млрд грн налога за "лишние" метры собственной недвижимости, что на 17,7% больше по сравнению с прошлым годом. Этот налог направлен на пополнение местных бюджетов и взимается за "лишние" метры жилья, превышающие установленные нормы.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). По сравнению с первым кварталом 2024 года поступления выросли на 17,7%, или почти на 0,4 млрд грн, что подчеркивает рост финансовых поступлений в местные бюджеты из-за налога на недвижимое имущество. Наибольшие суммы налогов на недвижимость в первом квартале 2025 года были уплачены в следующих регионах:

Киев: 515,6 млн. грн;

Киевская область: 261,4 млн. грн;

Львовская область: 252,1 млн. грн;

Одесская область: 243 млн. грн.

Эти характеристики свидетельствуют о высоком уровне владения недвижимостью в этих регионах. А также о значительном объеме "лишних" квадратных метров, подлежащих налогообложению.

Как исчисляется налог на недвижимость

Налог на недвижимость в Украине платят физические лица, владельцы квартир площадью более 60 кв. м, зданий площадью более 120 кв. м и других типов жилья, в том числе их долей, площадь которых превышает 180 кв. м. Для исчисления суммы налога начисляется ставка за каждый "лишний" квадратный метр. Стоимость налога увеличивается в соответствии с площадью недвижимости, превышающей минимальные нормы, определенные Налоговым кодексом.

С 2025 года ставка налога на "лишний" квадрат выросла со 100,5 грн. до 106,5 грн. за каждый лишний метр площади. С этой суммы исчисляется размер налога для квартир и домов, площадь которых превышает определенные лимиты.

В 2025 году налог уплачивается за отчетный 2024 год. Это значит, что налогоплательщики должны были уплатить налог на недвижимость на основе площади своих объектов за прошлый год. Кроме того, в 2025 году введена новая ставка налога, позволяющая увеличить поступления в местные бюджеты на фоне роста стоимости "лишних" квадратов.

Что еще важно знать

если квартира имеет площадь более 200 кв. м, а дом – более 600 кв. м, владельцы должны платить фиксированный налог в размере 25 тыс. грн в год;

местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога на недвижимость, в частности, устанавливать максимальные ставки;

в случае возникновения разногласий по начисленной сумме налога, граждане могут обратиться в Центры обслуживания плательщиков для проверки и корректировки суммы.

Как и когда платить

Сообщения о необходимости уплатить налог на недвижимость должны быть направлены владельцам до 1 июля 2025 года. Оплатить налог следует в течение 60 дней после получения этого уведомления. Владельцы недвижимости должны тщательно проверять начисления, ведь сумма налога может варьироваться в зависимости от решения местных властей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинцы выбирают жилье, руководствуясь безопасностью и доступностью, поэтому все чаще отдают предпочтение вторичному рынку. Несмотря на привлекательность новостроек, страхи относительно незавершенного строительства заставляют украинцев думать прагматично, в частности, большинство не готово тратить более $30 000 на жилье.

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