Украинцы меняют тренды на рынке недвижимости: какое жилье выбирают и сколько готовы платить

В 2025 году украинцы выбирают жилье, руководствуясь безопасностью и доступностью, поэтому все чаще предпочитают вторичном рынке. Несмотря на привлекательность новостроек, страхи относительно незавершенного строительства заставляют украинцев думать прагматично, в частности, большинство не готово тратить более $30 000 на жилье.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили эксперты OLX Недвижимость, проведшие опрос среди 9560 граждан. Главным фактором при выборе жилья стало не месторасположение и не ремонт, а финансовая состоятельность и оценка рисков.

Большинство респондентов, а именно 69% имеют месячный доход до 30 000 грн, и это оказывает непосредственное влияние на выбор между первичным и вторичным рынком. "Украинцы не хотят рисковать. Они ищут жилье, которое можно увидеть, проверить и заселиться сразу", – отмечают аналитики OLX.

Активнее всего интересуются недвижимостью люди в возрасте 31-41 год (30% респондентов), чуть меньше – поколение 42-52 (26%) и молодежь до 30 лет (25%). В то же время, 62% опрошенных заявили, что планируют покупку жилья в ближайшие 5 лет. Наиболее популярными остаются квартиры (62%), но и частные дома (48%) набирают популярность, особенно среди семей с детьми.

Новостройки привлекают современной планировкой, автономным отоплением и энергоэффективностью. Многие говорят, что это жилье будущего, однако есть определенные риски. Большинство граждан ( 69% ) боятся, что строительство просто не завершат, а другие ( 61% ), что объект сдадут с опозданием.

Такая ситуация отпугивает даже тех, кто готов ждать. И хотя государственные программы, в частности такие как есть Оселя помогают с финансированием, 42% людей отмечают высокую стоимость жилья, а 38% – большие затраты на ремонт и обустройство.

Со вторичным рынком, согласно исследованию, все просто, ведь купил – заселился. И именно это становится решающим для большинства украинцев, ведь почти 68% респондентов считают немедленную готовность к заселению главным преимуществом "вторички". К тому же она позволяет:

оценить состояние объекта;

выбрать район;

поторговаться по цене.

Однако вторичное жилье не идеально, 75% указывают на износ коммуникаций, 49% – на устаревшую планировку, еще 40% – на отсутствие автономного отопления. Большинство опрошенных (44%) не готовы тратить более $30 000 на жилье. Еще 35% готовы отдать за недвижимость только до $60 000. В такой реальности растет роль компромиссов : либо купить подешевле, но с ремонтом, либо дороже, но ждать.

Также согласно исследованию интересен тот факт, что 52% украинцев ориентируются на жилье, построенное после 2011 года, что может означать тренд на условно "свежую вторичку". Это позволяет сочетать надежность сданного объекта с более современным дизайном и коммуникациями.

Для застройщиков главной задачей становится гарантия завершения проектов — именно это ключ к доверию. Для покупателей тщательная проверка документов, независимо от типа рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ряде крупных городов Украины владельцы 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-12%. Больше всего в Днепре и Луцке – на 12%, до средних 10500 и 11500 грн соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!