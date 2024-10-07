Украинцы стали покупать меньше автомобильного секонд-хенда: топ-10 популярных моделей

В сентябре 2024 года украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных авто из-за рубежа, что является одним из самых низких показателей этого года. Наиболее популярной моделью среди ввозимых машин остается Volkswagen Golf.

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Об этом пишет УкрАвтопром. В сентябре 2024 года регистрации подержанных автомобилей, ввозимых из-за границы, существенно снизились. По сравнению с сентябрем прошлого года количество регистраций сократилось на 19%.

Также было зафиксировано падение регистраций на 34% по отношению к предыдущему месяцу, что подчеркивает нестабильность этого сегмента рынка в условиях текущей экономической ситуации. Несмотря на это, общее количество таких регистраций с начала года все еще остается достаточно высоким – 176 тысяч подержанных легковых автомобилей получили украинские номера, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Интересно, что сентябрь стал одним из худших месяцев по количеству регистраций. Более низкий показатель был лишь в январе, когда сезонный спад и медленное восстановление рынка после новогодних праздников повлияли на количество приобретений.

В сентябре бензиновые автомобили стали наиболее популярны среди украинских покупателей, заняв 46% от общего количества ввезенных машин. Дизельные авто составили 25%, а электромобили продолжают сохранять значительный сегмент рынка – 19%. Это свидетельствует о постепенном переходе части украинцев на более экологичные виды транспорта. Гибридные автомобили и машины на газобаллонном оборудовании (ГБО) разделили остаточные 10%, по 5% каждая категория.

Средний возраст авто, ввезенных в сентябре, составляет 9,2 года. Это свидетельствует о том, что украинцы преимущественно ориентируются на достаточно зрелые автомобили, которые могут предлагать оптимальное соотношение цены и качества. Более старые модели обычно доступны, но часто требуют больше затрат на техническое обслуживание.

Volkswagen Golf остается неизменным лидером среди ввозимых подержанных автомобилей. В сентябре 2024 года эта модель была зарегистрирована в количестве 1018 единиц, что делает ее самой популярной машиной среди покупателей секонд-хенда. В десятку самых популярных моделей сентября вошли следующие автомобили:

Renault Megane – 793 единицы;

– 793 единицы; Skoda Octavia – 685 единиц;

– 685 единиц; Volkswagen Tiguan – 483 единицы;

– 483 единицы; Volkswagen Passat – 477 единиц;

– 477 единиц; Nissan Leaf – 440 единиц;

– 440 единиц; Audi Q5 – 426 единиц;

– 426 единиц; Audi A4 – 333 единицы;

– 333 единицы; Tesla Model 3 – 325 единиц;

– 325 единиц; Nissan Rogue – 322 единицы.

Как видно из списка, немецкие автомобили доминируют на украинском рынке подержанных автомобилей. Volkswagen представлен сразу несколькими моделями, среди которых Golf, Tiguan и Passat.

Посреди электромобилей фаворитом остается Nissan Leaf. Его зарегистрировано 440 единиц в сентябре, что показывает значительный интерес украинцев к этому экологическому виду транспорта. Tesla Model 3 тоже не отстает, занимая девятую позицию в общем рейтинге с 325 регистрациями.

Электромобили постепенно становятся важным сегментом на украинском авторынке. Это связано с ростом интереса к экологически чистым технологиям, а также с государственными программами поддержки, стимулирующими переход на "зеленые" автомобили. Однако доля электрокаров пока остается меньше по сравнению с бензиновыми и дизельными авто, которые все еще доминируют на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей – преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего – марки BYD, 152 авто. Самой же популярной моделью стала Zeekr 001 – 105 единиц.

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