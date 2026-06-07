Украинцы стали главными покупателями жилья в Польше: сколько стоит квартира дома и за границей

В 2026 году квартиры в Польше в среднем более чем втрое дороже, чем в Украине – $124 тыс. против $39 тыс. Основная причина разницы заключается в рисках безопасности в Украине и стабильной экономике Польши, тогда как спрос на жилье в обеих странах остается высоким даже несмотря на эту разницу.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала для поиска недвижимости, пишет NV. Главный фактор, который влияет на рынок недвижимости в Украине – это ситуация с безопасностью из-за войны.

Инвесторы и покупатели учитывают риски повреждения жилья, нестабильность регионов и общую экономическую неопределенность. Поэтому стоимость недвижимости во многих регионах остается существенно ниже, чем могла бы быть в мирных условиях.

Особенно это заметно в прифронтовых и восточных областях, где цены иногда падают в разы по сравнению со столицей. В то же время спрос в стране остается неожиданно высоким – несмотря на войну и риски. Даже несмотря на общее удешевление рынка, некоторые города удерживают высокие цены на квартиры:

Львов – около $62 тыс;

Киев – $57 тыс;

Одесса – $40 тыс;

Днепр – $28,7 тыс;

Харьков – $25 тыс.

Интересно, что Львов, который стал самым дорогим городом по цене квадратного жилья, не является лидером по спросу – интерес покупателей там ниже, чем в столице или Одессе. В отличие от Украины, рынок недвижимости Польши остается стабильным и дорогим, самые дорогие города выглядят так:

Варшава – $172 тыс;

Гданьск – $162 тыс;

Краков – $162 тыс;

Вроцлав – $146 тыс;

Познань – $132 тыс.

Именно Варшава остается безоговорочным лидером по цене жилья, формируя "премиум-сегмент" польского рынка. Несмотря на разницу в ценах, спрос на небольшие квартиры в Украине даже выше, чем в Польше, примерно на 23% . Аналитики объясняют это несколькими факторами, в частности:

внутренней миграцией;

спросом на инвестиционное жилье;

отложенным спросом после начала войны;

относительно доступной цене входа на рынок.

В Польше же ситуация другая – в Варшаве интерес к компактному жилью на 45% выше, чем в Киеве, но в других городах активность покупателей ниже, чем в крупных украинских областных центрах. Количество объявлений о продаже жилья в Украине и Польше почти не отличается – разница составляет лишь около 2%.

Разница в ценах формируется не из-за дефицита жилья, а из-за уровня платежеспособности и инвестиционных ожиданий. Еще один важный тренд – активность украинцев на польском рынке недвижимости.

По официальным данным, в 2025 году граждане Украины приобрели более 9 300 квартир в Польше общей площадью 548 000 кв. м, это больше, чем купили все остальные иностранцы вместе взятые. В Украине все большую роль в развитии рынка играет государственная программа еОселя, которая стала ключевым инструментом покупки жилья.

Благодаря ей доля квартир, приобретенных у застройщиков, выросла до 64% от всех ипотечных сделок. Если ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется, эксперты прогнозируют постепенное выравнивание цен, особенно в крупных городах и западных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. По итогам первых четырех месяцев 2026 года средняя стоимость гектара составила 75,1 тыс. грн, что сразу на 26% больше, чем год назад.

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