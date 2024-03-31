Украинцы снова понесли свои деньги в банки: раскрыта статистика по депозитам

В Украине по итогам февраля 2024 года выросла общая сумма депозитов физических лиц в банках. На начало марта она составила 1,2 трлн грн, что на 13,1 млрд грн больше, чем месяцев ранее.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Стоит отметить: рост произошел после первого с августа-2022 снижения суммы депозитов, которое было зафиксировано по итогам января-2024.

Украинцы предпочитают хранить сбережения в гривне, а не в иностранной валюте. Так, по состоянию на 1 марта 2024 г. из общей суммы вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей):

вклады в национальной валюте составили 780,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 427,3 млрд грн.

Доля ФЛП (физлиц-предпринимателей) в структуре вкладчиков по состоянию на 1 марта 2024 составила 3,3%. Общая сумма таких вкладов –составила 133,9 млрд грн (т.е. 11,1% от общей суммы).

К слову, по прогнозам банкиров, ставки по акционным гривневыми депозитам в зависимости от срока размещения средств в Украине вскоре могут достигнуть 17% годовых, что выше обычных "расценок". Впрочем, такие акции будут точечными и кратковременными, а вот средние проценты останутся прежними: 13,5% годовых для депозитов на 3-6 месяцев и 12,5-13% для вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года. Валютные депозиты при этом будут становиться все менее выгодными.

Напомним, все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 марта 2024 года в реестре участников Фонда насчитывалось 63 банка.

На время военного положения физическим лицам в случае банкротства банка компенсируют полную сумму депозита. Кроме того, вклады ФЛП подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15 до 14,5%. В НБУ рассчитывают, что такое послабление монетарной политики не приведет к ощутимому снижению ставок по депозитам, гривневые вклады останутся выгодными для населения. Кредиты же могут подешеветь на 2-3%, прогнозируют в банковском секторе.

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