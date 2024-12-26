Украинцы потратили миллиарды гривен на новые автомобили: топ-10 самых популярных марок

В ноябре украинцы потратили на новые авто более 10,2 млрд грн, что свидетельствует о постепенном восстановлении автомобильной индустрии. Самой популярной маркой стала Toyota.

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Об этом пишет " Укравтопром ". Этот показатель демонстрирует рост на 12% по сравнению с ноябрем прошлого года, но на 8% меньше, чем в октябре этого года. Около половины израсходованных средств в ноябре приходится на автомобили только пяти популярных брендов:

Toyota – лидер рынка, на автомобили этой японской марки украинцы потратили 1,631 млрд. грн.;

– лидер рынка, на автомобили этой японской марки украинцы потратили 1,631 млрд. грн.; BMW занимает второе место с результатом 1,052 млрд. грн.;

занимает второе место с результатом 1,052 млрд. грн.; Volkswagen – третья позиция с расходами в 945 млн. грн;

– третья позиция с расходами в 945 млн. грн; Audi заняла четвертое место, ее автомобили обошлись покупателям в 853 млн. грн;

заняла четвертое место, ее автомобили обошлись покупателям в 853 млн. грн; замыкает пятерку Mercedes-Benz, на которую было потрачено 731 млн. грн.

В ТОП-10 популярнейших автомобильных брендов в ноябре также попали другие марки. А именно:

Skoda;

Renault;

Lexus;

Land Rover;

Порше.

С начала года рынок новых автомобилей в Украине демонстрирует существенный рост. Общая сумма, израсходованная украинцами на новые легковые автомобили, достигла 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Несмотря на экономические вызовы, высокая активность на автомобильном рынке объясняется несколькими факторами:

ростом спроса на современные модели, обеспечивающие высокую безопасность и экономию топлива;

улучшением условий кредитования на покупку автомобилей;

изменениями в предпочтениях украинцев, все больше выбирающих премиальные бренды.

Ноябрь стал месяцем спада продаж по сравнению с октябрем (снижение на 8%). Это может быть связано с сезонным снижением активности покупателей в конце года, а также осторожностью потребителей из-за экономических и политических факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно упростили регистрацию волонтерских автомобилей, которые военнослужащие получают в качестве гуманитарной помощи для защиты государства. Теперь такой автомобиль можно зарегистрировать на свое имя и пользоваться до конца военного положения и еще 3 месяца после его отмены.

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