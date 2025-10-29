Украинцы получают письма от "налоговой", которые нельзя открывать: какой признак мошенничества

В Украине активизировались мошенники, которые рассылают электронные письма "от Государственной налоговой службы". Открывать их нельзя, потому что они содержат вредоносное программное обеспечение, которое приведет к заражению компьютера вирусом.

Видео дня

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух. Она пояснила, что на мошенничество указывает тема письма: финансовая проверка по факту легализации средств компанией.

Что известно

"В течение последних дней по стране массово рассылают фейковые электронные письма "от имени" Государственной налоговой службы Украины. Тема письма – сообщение о проведении "финансовой проверки по факту легализации средств" в отношении определенной организации", – утверждает Карнаух.

Она подчеркнула, что ГНС не имеет к упомянутой рассылке никакого отношения. А электронные ящики, с которых рассылаются сообщения, никоим образом не связаны с налоговой.

Также главная налоговица призвала всех плательщиков быть внимательными и не открывать мошеннических писем. Она объяснила, что сообщения содержат вредоносное программное обеспечение.

"Открытие прикрепленного файла приводит к запуску вредоносной программы, которая создает технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональному компьютеру пользователя. Существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами", – отметила Леся Карнаух.

Советы Государственной налоговой службы

Не открывать вложения в подозрительных электронных письмах;

Соблюдать правила личной кибергигиены;

Быть осторожными и внимательными даже при получении сообщений от известных адресатов – злоумышленники могут подделать адрес отправителя;

По возможности проверять достоверность полученного письма, подтверждая факт его отправки отправителем.

Это уже по меньшей мере четвертая мошенническая кампания, где злоумышленники прикрываются налоговой. В январе мошенники рассылали сообщения с просьбой срочно связаться с представителем ГНС, используя фейковые электронные.

А в мае было зафиксировано две волны мошенничеств. В одной из них налогоплательщики из разных регионов получали е-мейлы с требованием предоставить финансовую документацию якобы с целью проверки.

Также OBOZ.UA сообщал, что мошенники в Украине могут маскироваться под работников банка или государственные службы, рассылая фишинговые ссылки и поддельные сообщения о "соцвыплатах". Они выманивают у граждан данные банковских карт и коды безопасности, после чего похищают деньги со счетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!