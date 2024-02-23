Украинцы получат бесплатный роуминг в ЕС, но не навсегда: нардепы приняли решение

Депутаты Верховной Рады (ВР) Украины предварительно одобрили проект закона, который позволит внедрить бесплатный роуминг с Европейским Союзом. После того, как это произойдет, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС по "домашним" тарифам. Однако такая "льгота" будет действовать только четыре месяца.

Речь идет о законопроекте № 10265. Его приняли в первом чтении на заседании ВР 23 февраля, голоса за отдали 290 нардепов. Далее документ ждет подготовка ко второму чтению.

"Украинцы смогут не платить дополнительное собрание за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, а европейские путешественники – в Украине. Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций", – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Законопроект предусматривает переход Украины к нормам европейского законодательства по вопросам роуминга. Утверждение европейских правил является необходимым условием для создания единой роуминговой зоны Украины и ЕС. Украинское законодательство в этой сфере должно быть согласовано с европейским до 24 апреля 2024 года.

Сейчас для украинцев в ЕС действует временный бесплатный роуминг. Мобильные операторы ввели его на добровольных условиях в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Соответственно, пока отсутствие дополнительной платы можно рассматривать как своего рода благотворительность.

Кроме того, уже в 2023 году мобильные операторы в Европе начали сотрудничать с украинскими коллегами на коммерческих условиях. Из-за этого бесплатный роуминг украинцам в ЕС урезали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Совет ЕС одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Теперь Украина должна полностью адаптировать законодательство в сфере мобильной связи к европейским нормам. После этого Совет ЕС сможет окончательно утвердить членство страны в роуминговой зоне ЕС.

С 2017 года такая зона действует для стран-членов ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии с теми же условиями и тарифами, как дома.

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