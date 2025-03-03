Украинцы переводили с карты на карту меньше 2 тысяч: в НБУ отчитались об уменьшении суммы

Украинцы в 2024 году переводили с карты на карту в среднем 1958 грн. Что на 14 грн меньше, чем в 2023 году. При этом общая сумма переводов составила 1,318 трлн грн.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

в целом переводы с карты на карту по сумме составили 31,1% от общего количества карточных операций;

их количество находилось на уровне 8,2% всех безналичных операций.

"Оплата товаров и услуг в интернете составила 13,6% по количеству и 14,7% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 622 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: средняя сумма одной сделки в Украине в 2024 году в торговой сети составила 330 грн. Что на 5 грн больше, чем в 2023 году.

В целом же, отмечается, общее количество операций с использованием выпущенных украинскими банками и финучреждениями платежных карт за 2024 год составило 8,654 млрд. А их общая сумма – 6,577 трлн грн.

"Из них в Украине осуществлено 91,8% от количества и 90,1% от суммы всех сделок с карточками", – рассказали в Нацбанке.

В целом же, резюмировали там, в 2024 году платежная инфраструктура Украины доказала, что способна обеспечивать "бесперебойное и постоянное обслуживание безналичных операций с платежными картами". Что, подчеркивается, способствует "высокому уровню доверия украинцев к безналичным расчетам".

ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег со своих валютных карт

В то же время государственный ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты. По решению банка, тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.

Впрочем, подчеркнули в банке, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, перевод можно сделать только в 2 валютах. В частности:

в долларах;

евро.

Как сообщал OBOZ.UA, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений финучреждения.

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