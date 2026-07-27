Украинцы открыли рекордное количество предприятий: в каких отраслях их больше всего

Бизнес-среда Украины продолжает восстанавливаться после последствий полномасштабной российской агрессии. В связи с этим за первое полугодие 2026 года было создано рекордное за последние три года количество новых компаний – почти 20 тыс. Больше всего их – в торговле, IT и недвижимости, а почти каждая четвертая компания была зарегистрирована в Киеве.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что количество закрытых предприятий также выросло, однако сальдо остается положительным.

Общая картина

В течение января–июня в Украине было зарегистрировано 19 758 новых компаний, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (18 277). Этот показатель стал самым высоким за последние три года (в первом полугодии 2024 года открылось 18 414 предприятий).

Параллельно выросло и количество закрытий – за полгода деятельность прекратили 6563 компании (+28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Однако благодаря высокой динамике открытий итоговый прирост остается положительным: чистый баланс составляет "плюс" 13 195 новых компаний.

Динамика по отраслям

Где самый большой абсолютный прирост

Оптовая торговля ( +2304).

+2304). IT-сектор (+1254).

(+1254). Недвижимость (+1104).

(+1104). Общественные организации (+859).

(+859). Обслуживание жилых домов (+824).

Где количество предприятий сократилось

Госуправление и оборона (-289).

(-289). Образование (-282)

(-282) Ветеринария (-20)

(-20) Водоснабжение ( -14)

-14) Творчество и искусство (-11)

Ситуация по регионам

Рост бизнеса зафиксирован в 23 регионах Украины. Лидерами по росту являются Киев (+5338 компаний), Львовская область (+1220) и Днепропетровская область (+1177). В то же время сокращение произошло в четырёх областях, причём наиболее значительное – в прифронтовых Донецкой (-157) и Луганской (-73) областях.

Почему бизнес прекращает работу

Среди тех, кто закрылся или начал процесс прекращения деятельности, было две компании с доходом свыше 1 млрд грн и одна – с 3 млрд грн. Среди 6563 закрытых компаний (включая те, которые находятся в процессе прекращения деятельности) основными причинами стали:

ликвидация: 53% (3479 случаев);

53% (3479 случаев); реорганизация: 21% (1410);

21% (1410); процедура банкротства: 10% (651);

10% (651); судебное решение (без банкротства): 9% (574);

9% (574); без указанной причины / прочие основания: около 7% (440 случаев и 9 прекращений деятельности субъектов без статуса юрлица).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине могут пересмотреть правила предоставления предприятиям статуса критически важных и резервирования военнообязанных сотрудников. В частности, предлагается ввести проверки каждой такой компании новым органом – Координационным центром по вопросам резервирования – и отменить резервирование через приложение "Дія".

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