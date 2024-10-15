Украинцы не увидят дешевого винограда: почему взлетели цены и сколько стоит килограмм

Этой осенью украинцы не смогут полакомиться дешевым отечественным виноградом. Из-за неблагоприятной погоды собранный урожай имеет плохое качество, а некоторые производители были вынуждены сократить площади виноградников. Поэтому в целом цена на столовые сорта винограда достаточно высока – до 55 грн за килограмм в опте.

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Об этом, как сообщает SEEDS, сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Он объяснил, что из-за засушливых погодных условий и огромной жары в 2024 году произошел не только неурожай винограда, но и сами ягоды уродились мелкими - "фактически, размером с изюм".

"На коне" были лишь те, очень малочисленные хозяйства, в которых есть капельный сдвиг. Они, конечно, получили плановый урожай и, учитывая это, хорошие оптовые цены: 45-55 гривен за килограмм винограда. Это для столового винограда достаточно высокая цена", – говорит Тарас Баштанник.

Помимо этого погода и предыдущие сезоны заставляют виноградарей несколько сокращать насаждения, оставляя только максимально прибыльные сорта. Эксперт называет это логичным шагом, поскольку в предыдущих сезонах особой цены на виноград не было, но возникали проблемы с поиском работников.

"Лучше иметь, скажем, 10 гектаров качественного столового винограда хорошего сорта на поливе, чем 100 гектаров без орошения. Учитывая плохой урожай, цены на виноград в этом году очень высокие, а объем урожая на порядок меньше из-за жары. Однако сезон продолжается", – объяснил Тарас Баштанник.

Сколько стоит виноград в супермаркетах

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость винограда в крупнейших торговых сетях Украины по состоянию на 15 октября составляет 134,73 грн/кг. Это заметно больше, чем было в сентябре – 117,85 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что стоимость этого продукта в супермаркетах такова:

Auchan – 114,90 грн/кг;

Novus – 139,00 грн/кг;

Megamarket – 149,90 грн/кг;

Metro – 135,10 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на виноград в целом значительно выросли в 2024 году, достигнув 85 грн/кг на оптовом рынке "Шувар", в то время как в магазинах средняя стоимость составляет 79-120 грн/кг. Основными причинами удорожания являются последствия засухи, война и проблемы с логистикой.

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