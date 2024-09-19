В Украине быстро переписали цены на популярную ягоду: сколько теперь стоит в супермаркетах

В 2024 году цены на виноград значительно выросли, достигнув 85 грн/кг на оптовом рынке "Шувар", в то время как в магазинах средняя стоимость составляет 79-120 грн/кг. Основными причинами удорожания являются последствия засухи, война и проблемы с логистикой.

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Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович. По ее словам, средняя стоимость винограда в настоящее время составляет около 85 грн/кг.

Это гораздо выше, чем в 2023 году, когда темный виноград стоил 65 грн/кг, а белый – 53 грн/кг. Соответственно темный виноград подорожал на 30,8%, а белый – на 37,7%.

Рост цен на виноград в 2024 году объясняется несколькими ключевыми факторами. А именно:

последствия засухи: в последние годы погодные условия не способствовали высокой урожайности винограда. Длительная засуха снизила потенциал закладки урожая, что повлияло на количество собранных ягод в этом году. Низкая урожайность привела к дефициту на рынке, а это автоматически повлекло за собой рост цен;

военные действия и логистические проблемы: война на юге Украины, в частности, в таких ключевых винодельческих регионах, как Одесщина, Херсонщина и Запорожье, привела к сокращению объемов производства и усложнила логистику поставок. Эти регионы исторически являлись основными поставщиками винограда, однако из-за боевых действий их деятельность значительно снизилась;

война на юге Украины, в частности, в таких ключевых винодельческих регионах, как Одесщина, Херсонщина и Запорожье, привела к сокращению объемов производства и усложнила логистику поставок. Эти регионы исторически являлись основными поставщиками винограда, однако из-за боевых действий их деятельность значительно снизилась; изменение регионов снабжения: из-за военных действий традиционные южные регионы ощутимо сократили свои объемы производства. Активнее стали развиваться западные регионы Украины, такие как Прикарпатье и Закарпатье, где выращивание винограда начало играть все более значительную роль. Хотя эти области не могут полностью компенсировать потери южных регионов, они демонстрируют большой потенциал для дальнейшего развития.

Согласно прогнозам экспертов, в конце сбора урожая возможно некоторое понижение цен на виноград. Однако значительного падения стоимости не ожидается из-за вышеупомянутых проблем с производством и поставкой.

Цены на виноград в супермаркетах

Как показал мониторинг OBOZ.UA на 19 сентября, виноград в крупных торговых сетях продают в среднем по 89,85 грн/кг. В частности:

Сильпо – 99,90 грн/кг;

Novus – 149,98 грн/кг;

Varus – 84,90 грн/кг;

Фора – 77,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по сравнению с 2023 годом, цена огурцов украинского производства выросла вдвое. В целом цены на огурцы достигли самых высоких показателей за последние семь лет.

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