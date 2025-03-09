Украинцы не могут рассчитаться картой в магазинах: что случилось и когда ситуация стабилизируется

В Украине зафиксирован массовый сбой в работе Visa и Mastercard, из-за чего пользователи не могут производить оплату картами или снимать наличные. Официальных комментариев по поводу причин сбоя и сроков его устранения пока нет.

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Об этом стали сообщать пользователи в соцсетях. По сообщениям очевидцев, в Киеве и других городах Украины картами Visa и Mastercard невозможно рассчитаться в супермаркетах – платежные терминалы выдают ошибку "отмены банка".

Также фиксируются сбои в работе банкоматов, не осуществляющих выдачу наличных или не принимающих карты для операций. Отсутствует официальное подтверждение от платежных систем или банков относительно причин и возможного времени устранения проблемы.

Новости о сбое активно распространяются в социальных сетях. Люди сообщают о проблемах с оплатой и снимают видео с неисправными терминалами и банкоматами. В то же время официальные представители Visa и Mastercard пока не комментировали ситуацию, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди пользователей.

Что делать в такой ситуации

попробуйте воспользоваться другой картой или альтернативным способом оплаты (наличные, онлайн-платежи, P2P-переводы);

дождитесь официальных заявлений от банков или платежных систем по разрешению ситуации;

проверяйте баланс и статус карты через мобильное приложение вашего банка;

по возможности, не планируйте большие покупки, пока ситуация не стабилизируется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк Украины (НБУ) заметно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт – с 14,5 до 15,5%. Таким образом, НБУ пытается бороться с инфляцией.

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