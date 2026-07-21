Украинцы начали искать "запасные" квартиры: на рынке жилья появился новый тренд

В Украине из-за усиления российских обстрелов всё больше людей ищут квартиры в относительно безопасных западных регионах в качестве "резервного" жилья или нового постоянного места проживания. Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 50-80 кв. м с возможностью рассрочки, готовой отделкой, укрытиями, автономными системами и развитой инфраструктурой, а большинство покупателей планирует приобрести их после продажи собственной недвижимости.

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Об этом сообщила коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец. По её словам, в течение июня-июля резко возросло количество обращений от потенциальных покупателей из Киева, Киевской области, Харькова, Днепра и Запорожья, которые интересуются квартирами в западных регионах Украины.

В настоящее время такие обращения составляют около 30-40 % от общего количества запросов, поступающих в отделы продаж компании. Более половины потенциальных покупателей, рассматривающих возможность переезда, составляют именно жители столицы и Киевской области.

В то же время эксперт подчеркивает, что пока это не сформировавшийся рыночный тренд, а скорее изменение настроений людей после серии масштабных российских атак. "Хроническое состояние неопределенности и постоянные обстрелы все чаще заставляют украинцев, имеющих соответствующие финансовые возможности, задумываться о смене места жительства", — отмечает Бигунец.

Какие квартиры сейчас ищут украинцы

Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 50 до 80 квадратных метров. При этом около 65% потенциальных покупателей ищут жилье с возможностью оформить рассрочку как минимум на два года. Большинство будущих владельцев не планируют покупать недвижимость "с нуля".

Почти 80% из них рассчитывают сначала продать собственную квартиру, частный дом или земельный участок, а уже потом приобрести новое жилье. Еще одна характерная черта нового спроса – люди заранее просчитывают свои финансовые возможности.

Около двух третей покупателей готовы внести первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры и выплачивать оставшуюся сумму постепенно. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что украинцы не совершают эмоциональных покупок, а строят долгосрочную финансовую модель будущего переезда.

"Запасная" квартира становится новой потребностью

Если еще несколько лет назад приобретение второй квартиры чаще всего рассматривалось как инвестиция или способ получения дохода от аренды, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Все больше украинцев ищут жилье, которое можно будет быстро использовать в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

Для одних такая квартира станет новым постоянным местом проживания, для других — резервным жильем, куда можно будет перевезти семью или временно переехать. Особенно большой интерес вызывают западные области Украины, где количество ракетных ударов остается значительно меньшим, чем в прифронтовых или центральных регионах. Помимо безопасности, покупатели обращают внимание на близость к границе, транспортное сообщение и возможность быстро добраться до других регионов или стран Европы.

Покупатели стали значительно более требовательными

Меняются не только регионы, но и критерии выбора жилья. Если раньше главным фактором была цена квадратного метра, то теперь покупатели гораздо внимательнее оценивают характеристики жилого комплекса. Наибольшим спросом пользуются новостройки:

с закрытой территорией;

подземными или многоуровневыми парковками;

укрытиями или безопасными пространствами;

автономными инженерными системами;

энергоэффективными решениями;

готовой инфраструктурой.

Кроме того, всё больше украинцев выбирают квартиры уже с отделкой. Такое жильё позволяет переехать практически сразу после ввода дома в эксплуатацию, не тратя месяцы на ремонт.

Курс доллара также может повлиять на спрос

Еще одним фактором, способным активизировать рынок осенью, может стать курс американской валюты. По оценкам аналитиков GAZDA, если доллар приблизится к 46,5-47 грн, это может заставить часть украинцев быстрее принимать решение о покупке жилья.

Причина проста – значительная часть строительных материалов, оборудования, инженерных систем и комплектующих зависит от валютного курса. В случае дальнейшего ослабления гривны могут вырасти:

цены на строительные материалы;

логистические расходы;

стоимость строительных работ;

себестоимость нового жилья.

Именно поэтому отдельные застройщики уже могут начать учитывать прогнозный курс 48-50 грн за доллар при формировании цен на объекты, которые будут введены в эксплуатацию в 2027 году. Впрочем, эксперты отмечают, что это не означает автоматического одновременного подорожания всех новостроек.

По мнению Бигунец, в ближайшие месяцы первичный рынок недвижимости могут одновременно поддержать два фактора. Первый – стремление украинцев найти более безопасное жилье для себя и своих семей.

Второй – стремление сохранить сбережения, вложив их в недвижимость, которая традиционно считается одним из самых стабильных материальных активов в периоды экономической нестабильности. В то же время эксперт подчеркивает, что нынешнее увеличение количества обращений еще не означает окончательного формирования нового рыночного тренда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя цена аренды все меньше отражает реальную ситуацию на рынке: квартиры в современных жилых комплексах с генераторами, автономными системами и подземными парковками могут стоить на 20–30 % дороже, чем аналогичное жилье в старом фонде. Быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры — всего за месяц их медианная арендная плата выросла на 11 %.

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