Украинцы могут придумать вкус чипсов и получить за это миллион долларов: американская корпорация объявила конкурс

Американская компания Frito-Lay (владелец бренда Lay's) предлагает миллион долларов тем, кто придумает лучший вкус для чипсов. Также компания начнет выпускать чипсы с этим вкусом.

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Заполнив анкету на сайте, также могут озвучить свой вариант вкуса и украинцы (по состоянию на момент публикации материала сайт "лежит", вероятно, из-за большого количества желающих заполнить анкету) . Всего можно предложить 10 новых вкусов и отправить анкету до 21 февраля 2025 года). PEOPLE.

Если победитель может получить 1 млн. долларов, то за второе место дадут уже 50 тыс. долларов. Конкурс проводится с 2012 года. Во время первых четырех конкурсов в 2012, 2014, 2015 и 2017 годах бренд снеков получил миллионы заявок, нашел 14 финалистов и определил четырех победителей.

Сырный чесночный хлеб победил в 2012 году, имбирь васаби, приготовленный в чайнике, одержал победу в 2014 году, южное печенье и соус были победителями в 2015 году, а Crispy Taco был лучшим вкусом в 2017 году.

Frito-Lay — дочерняя американская компания по производству пищевых продуктов (кукурузных чипсов, картофельных чипсов и т.п.), входящая в состав холдинга PepsiCo. Основными брендами, производимыми Frito-Lay, являются кукурузные чипсы Fritos, творожные палочки Cheetos, чипсы из тортилии Doritos и Tostitos, картофельные чипсы Lay's, Ruffles и Walkers.

Как ранее писал OBOZ.UA, в России из-за решения крупных западных брендов уйти с рынка резко увеличилась доля контрабанды ботокса, анестетиков, биоревитализаторов. В результате россияне стали в разы чаще обращаться в клиники из-за последствий некачественных косметологических процедур.

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