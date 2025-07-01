Украинцы могут "получить" серебряные 10 грн: как выглядят

Нацбанк анонсировал продажу 2 июля серебряной памятной монеты 10 грн, посвященную писанкарству – древнему искусству украинской народной росписи. Стоимость монеты определили в 6 249 грн, а купить каждый может только 1 штуку.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Пасхальная радость. Писанка".

"Писанкарство является важнейшим элементом национальной идентичности и сохранения традиций. В 2024 году писанка как украинская традиция и искусство украшения включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в описании монеты.

Как выглядят особенные 10 грн

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.

На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами.

Что известно о монете

Монета отчеканена из серебра 999 пробы в 2025 году.

Она имеет особенную форму яйца.

Ее тираж составляет 7 500 штук.

Монета продается в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства и получила название "Административное судопроизводство Украины".

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