Часть украинцев не могла пользоваться Приват24: в банке рассказали о временных проблемах

Пользователи массово жалуются на проблемы со входом в приложение Приват24 – часть клиентов не может пройти авторизацию, а приложение зависает при входе. В то же время сбой не является тотальным, ведь у части пользователей сервис работает нормально, а официального объяснения от банка пока нет.

О проблеме сообщают сразу несколько пользователей, которые обратились к OBOZ.UA. В частности, по меньшей мере десять клиентов банка подтвердили, что не могут войти в свои аккаунты, после ввода данных система не реагирует или долго загружается без результата.

В то же время ситуация не является полностью массовой – часть пользователей отмечает, что приложение работает в обычном режиме, что может свидетельствовать о локальных или временных технических сбоях. По предварительным наблюдениям, больше всего трудностей возникает именно на этапе авторизации. Пользователи сообщают, что после ввода пароля или подтверждения входа через SMS-код приложение перестает отвечать.

В некоторых случаях система вообще не позволяет завершить процесс входа, оставляя пользователя на стартовом экране. Подобные сбои могут быть связаны как с перегрузкой серверов, так и с техническими работами или обновлениями системы.

Журналисты OBOZ.UA обратились за комментарием в пресс-службу ПриватБанк. "Да, сейчас у некоторых клиентов могут быть сложности со входом в Приват24. Наши специалисты срочного занимаются устранением сложностей, попробуйте воспользоваться приложением позже. Спасибо за понимание!" - рассказал OBOZ.UA пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Эксперты советуют в случае возникновения проблемы попробовать несколько базовых действий – проверить обновление приложения, перезапустить смартфон или воспользоваться веб-версией банкинга. Если же проблема не исчезает, стоит обратиться в службу поддержки банка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиентам государственного ПриватБанка упростили повседневные платежи. Теперь им не нужно вручную вводить номер IBAN для транзакции – длинные банковские реквизиты можно отсканировать в приложении Приват24.

