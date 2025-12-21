Украинцы массово жалуются на сбой в "Новой почте": приложение не работает, а в отделениях большие очереди

В работе"Новой почты" произошел масштабный сбой, из-за которого в Киеве образовались очереди, а клиенты массово жалуются на некорректную работу приложения и сайта. Пользователей вылогинивает из аккаунтов, не открываются почтоматы, а стандартные советы переустановить приложение помогают не всем.

OBOZ.UA исследовал, что нужно знать украинцам. По словам клиентов, из-за сбоя система в отделениях не отвечала или работала с перебоями.

Работники были вынуждены обслуживать людей медленнее или временно приостанавливать выдачу и прием посылок. По сообщениям в социальных сетях, в Киеве это привело к значительному скоплению людей, ведь многие операции просто невозможно выполнить без доступа к внутренним сервисам компании.

Клиенты отмечают, что даже те, кто пришел только забрать отправления из почтомата, столкнулись с проблемами, ведь ячейки не открывались, а подтвердить операцию через приложение было невозможно. Пользователи тегают официальный аккаунт компании и описывают одинаковые проблемы, что приложение не открывается, система "выбрасывает" из аккаунта, а повторная авторизация не работает.

"Не могу открыть ячейку уже 15 минут. Хотел перезайти в приложение, но оно просто не пускает", – пишет один из клиентов. Другие жалуются на некорректную работу веб-версии, ведь личный кабинет или не загружается совсем, или после входа зависает на бесконечном обновлении страницы.

Отдельную волну возмущения вызвала именно работа мобильного приложения. Пользователи сообщают, что их внезапно вылогинивает из аккаунтов, после чего зайти обратно невозможно ни с первой, ни с нескольких последующих попыток. В некоторых случаях приложение вообще не открывается или зависает на стартовом экране.

В ответ на обращения клиентов представители "Новой почты" советуют стандартные действия, среди которых переустановить приложение и повторно войти в аккаунт. Если же проблема не исчезает, компания просит написать повторно в личные сообщения службе поддержки. Впрочем, пользователи отмечают, что эти советы не всегда помогают, а ответа от поддержки приходится ждать дольше, чем обычно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок, замаскированных под официальные сообщения от почтовых операторов, преимущественно "Укрпочты" и "Новой почты". Злоумышленники присылают SMS или сообщения в мессенджерах с просьбой "подтвердить адрес" или "обновить данные для доставки посылки".

